Chances de la JPS: Este es el premio mayor del sorteo de este martes

La Junta de Protección Social (JPS) jugó este martes el sorteo de Chances número 7030, en el que se dieron a conocer los números favorecidos.

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Para este sorteo, el premio mayor estaba en 160 millones de colones en dos emisiones, mientras que el segundo era de 25 millones de colones por emisión y el tercero, de 7 millones de colones por emisión.

Estos son los números que salieron de las tómbolas según el premio:

Premio mayor: 02, serie 043

Segundo premio: 16, serie 108

Tercer premio: 57, serie 959

Este martes no salió el acumulado; a su vez, apareció un premio extra de 2.000.000, con la serie 904 y el número 07.

Este martes 28 de abril se realizó el sorteo de Chances. (Transmisión de YouTube/Captura de Pantalla)

¿Cómo puede reclamar su premio?

Si usted ganó algún premio, hay diferentes formas de obtener el dinero que le corresponde.

Puede ir a las oficinas de la JPS o presentarse en algún banco autorizado. Es importante que lleve el pedacito o el entero que compró en buen estado como prueba de que resultó ganador.

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También puede cambiar el premio con algún socio comercial de la Junta.

Las cosas cambian si usted compró el número en línea, pues el dinero le será depositado en la cuenta bancaria que registró en la plataforma de la JPS.

El premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Otra oportunidad más

Si usted no ganó este martes, hay otra oportunidad para que se convierta en un nuevo millonario.

Este viernes 1 de mayo se realizará otro sorteo de Chances; sin embargo, el monto de los premios cambiará.

El premio mayor subirá a 240 millones de colones en dos emisiones. Mientras tanto, el segundo premio será de 37 millones y el tercero, de 9 millones de colones por emisión.

Si quiere participar, la fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

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