Marcha de la Diversidad ya tiene fecha: esto es lo que se sabe

La organización PRIDE Costa Rica ya puso fecha a la Marcha de la Diversidad, en la que personas que forman parte de la comunidad LGBT se reúnen en lucha por sus derechos y en contra de la discriminación.

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La actividad se realizará el 28 de junio al mediodía; sin embargo, se desconocen los lugares por los que pasará la marcha.

En años anteriores, la concentración se ha realizado en San José, donde las calles se llenan de colores y música.

La organización anunció la fecha para la Marcha de la Diversidad. De momento se desconoce el lugar. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

La organización indicó que continúa trabajando para garantizar un “espacio de visibilidad, respeto y convivencia para todas las personas”.

Retaron al gobierno en 2025

El año pasado, el gobierno de Rodrigo Chaves pidió a los participantes no llevar menores de edad a la marcha; sin embargo, la organización y algunas personas hicieron caso omiso, pues lo consideraron injusto.

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La organización de la Marcha de la Diversidad señaló que nunca más iban a volver a ser invisibles; por eso, los niños podían participar en esta lucha.

“La decisión la tomamos con valentía, amor y cariño, pero sobre todo teniendo algo claro: la comunidad nunca ha sido obscena, nunca va a ser algo irrespetuoso”, indicó.

De hecho, una joven llevó a su hijo para darle un mensaje muy importante: se trata de amar a cualquier persona sin importar su sexualidad.

La marcha iniciará al mediodía; la organización más adelante compartirá más detalles sobre esta actividad. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

“Quiero decirles que abran la mente, porque esto no es simplemente algo que ellos vean malo, esto es sobre el amor y es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo, que está bien”, dijo Michelle Badilla a La Teja.

Este tipo de actividades no solo busca dar un mensaje de que el amor es para todos, sino que también puede motivar a las personas a sentirse más seguras para expresarse, salir del clóset y luchar por sus derechos.

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