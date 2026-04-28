Accidentes de tránsito generan golpe económico que pocos ven y que afecta a todo el país

Nuestras carreteras son una verdadera zona de guerra, todos los días se reportan decenas de accidentes, algunos muy graves, otros no tanto, pero detrás de cada uno hay dramáticas historias que van desde una complicada recuperación hasta crisis económicas.

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Las personas que resultan heridas, la mayoría de las veces, deben sacar de sus bolsillos millones de colones para recibir tratamiento, terapia o incluso un abogado para defenderse.

Los accidentes de tránsito no solo tocan el bolsillo de los pacientes, sino también de las personas que quedan atrapadas en presas y el país que deberán hacer reparaciones si alguna infraestructura vial termina dañada. (Cruz Roja/Cortesía)

Esto le ocurrió a Alfredo Zambrana, de 55 años. Él sufrió un accidente de moto hace aproximadamente 10 años y duró dos años y medio recuperándose.

“Un camión me rozó la manivela de la moto y se me descontroló. Yo caí y pensé que no me había pasado absolutamente nada. Para mí sorpresa, me quebré la tibia y el peroné y la moto se fue arrastrada un buen tramo”, recordó.

También le prensaron el pie izquierdo, quebrándolo, y le abrieron el tobillo. Le tuvieron que hacer un lavado quirúrgico antes de llevarlo al hospital porque le podían amputar el pie.

Lo llevaron al hospital San Juan de Dios, donde estuvo unos días, pero no lo operaron; solo le acomodaron el pie. Sin embargo, tuvo un choque de realidad cuando llegó al Hospital del Trauma, ubicado en La Uruca.

Zambrana tuvo que atravesar tres duras operaciones.

“En la primera operación me dejaron mal acomodado uno de los huesos y cuando apoyaba el pie sentía que hasta veía estrellas del dolor. Ese hueso se me quería salir de la piel”, contó.

Luego, en la segunda operación, casi pierde el pie porque le dio trombosis y, en la tercera, le acomodaron los huesos.

“El tiempo de recuperación después de un accidente es tremendo. (...) La CCSS o el INS le da un subsidio cuando uno está incapacitado, pero no es mucho y uno tiene que pagar recibos. A uno se le viene todo encima”, dijo.

Él indicó que tuvo que gastar más de 10 millones de colones en hospital, traslados, tratamientos, terapia y operaciones. Además, pagó un abogado que cobraba alrededor de 2 millones de colones.

Según él, la CCSS le envió una factura por unos 6 millones de colones por los días que pasó en el hospital San Juan de Dios.

“Si usted no tiene una buena póliza de seguro, tiene que buscar cómo solventa la situación económica”, indicó.

Asimismo, comentó que si una persona tiene asegurado su vehículo, se topa con suerte; si no, debe ver cómo repararlo o puede quedarse sin transporte.

“Uno pierde demasiado tiempo y dinero. Todo cambia, no solo en lo físico, sino también en lo económico y lo emocional”, expresó.

A Zambrana le afectó a nivel físico, pues después de las cirugías tuvo que utilizar silla de ruedas, muletas y bastón, dejando de lado pasatiempos como el patinaje de velocidad y el mountain bike.

Alfredo Zambrana estuvo unos días en el hospital San Juan de Dios y luego en el hospital del Trauma. Él tuvo que atravesar tres cirugías. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Un duro regreso al trabajo

Alfredo no tuvo la vida fácil después de recuperarse del accidente, pues cuando volvió a su trabajo con bastón, lo despidieron.

“Me costaba andar en la moto nuevamente y la empresa decidió mejor liquidarme”, contó.

Debido al accidente, ahora conduce con más cuidado y evita situaciones de riesgo.

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Costos asociados a accidentes le cuestan al país miles de millones de dólares

El Estudio de Movilidad Segura 2025 indica que los costos en salud, daños materiales, pérdidas productivas y atención de emergencias por accidentes de tránsito superan el 4% del PIB.

Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional, señaló que ese 4% equivale a 2.000 millones de dólares, es decir, más de 900 mil millones de colones.

Según el experto, un accidente provoca daños materiales, lesiones o muertes y también genera presas.

Los ingresos de las personas afectadas se ven comprometidos, pues deben dejar de trabajar, al igual que familiares que los atienden.

Cada día se reportan accidentes en diferentes partes del país, ya sea un choque, un atropello u otro. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“En el mejor de los casos, recibe una pensión por invalidez. Si no está en el sistema, la carga recae en su familia”, dijo.

Si la persona fallece y sostenía el hogar, el núcleo familiar puede caer en pobreza.

Vargas explicó que el país también pierde dinero al tener que reparar infraestructura dañada, como postes o barandas.

Para el economista, los accidentes ocurren por falta de educación vial, mal estado de los vehículos y también por deficiencias en la infraestructura.

“Hay carreteras en muy mal estado y peligrosas. Aquí hay una corresponsabilidad del Estado”, concluyó.

Personas atrapadas en presas por accidentes también pierden

Si las personas quedan atrapadas en una presa también resultan afectadas.

“Las presas generan pérdidas económicas, empezando por los tiempos muertos de las personas que se ven afectadas directamente. Si en vez de durar una hora a mi trabajo, duro dos horas, esa hora perdida tiene un valor equivalente, al menos, a la producción o riqueza que dejé de generar durante ese tiempo que estuve atorado en presas”, explicó Alberto Franco Mejía, economista.

Las presas también provocan que las personas pierdan tiempo para compartir con su familia o para descansar.

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