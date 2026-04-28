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Chances JPS: número de la suerte para el sorteo de este martes 28 de abril, según la inteligencia artificial

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social pone en juego millones de colones, y una combinación generada al azar llama la atención

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Por Hillary Chinchilla Marín

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este martes 28 de abril ofrece premios millonarios, incluyendo un acumulado que supera los ¢1.542 millones, mientras surgen combinaciones de “números de la suerte” generadas de forma aleatoria por medio de la inteligencia artificial.

Número de la suerte sugerido

Chances regresa este martes con acumulados millonarios en Costa Rica.
Chances regresa este martes con acumulados millonarios en Costa Rica. (Foto creda con IA) (Chatgpt/creada con Chatgpt)

Como referencia recreativa, una combinación generada al azar señala el número 28 con la serie 764, opción que algunos jugadores consideran al momento de elegir.

Es importante recordar que estos números no garantizan resultados, ya que el sorteo es completamente aleatorio.

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Para este sorteo, la Junta de Protección Social anunció premios atractivos:

  • Premio mayor: ¢80 millones
  • Acumulado 1: ¢1.542 millones
  • Acumulado 2: ¢562,5 millones

Estos montos han incrementado el interés de los jugadores en todo el país.

Juego responsable

Autoridades recuerdan que la participación en estos sorteos debe hacerse con responsabilidad, entendiendo que se trata de un juego de azar.

El sorteo de Chances se mantiene como uno de los más populares, especialmente cuando los acumulados alcanzan este tipo de cifras millonarias.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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