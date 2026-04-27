Lotería Nacional siga en vivo todos los detalles del sorteo de este domingo 26 de abril

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 26 de de abril el sorteo ordinario número 4.898 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado sigue siendo el protagonista con más de 1.500 millones de colones.

Números ganadores

La Lotería Nacional JPS ofrece un premio mayor de ₡175 millones este 26 de abril. (JPs/Cortesía)

Premio mayor: ¢175 millones por entero

Número : 96

Serie: 974

Segundo premio: ¢30 millones por entero

Número: 46

Serie: 298

Tercer premio: ¢14 millones por entero

Número: 27

Serie: 810

Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.

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Acumulado cada día más millonario

Para este domingo, el premio acumulado está en ¢1.517millones y el dos en ¢537,5 millones, motivo por el que muchos están comprando lotería.

Todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.