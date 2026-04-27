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Lotería Nacional siga en vivo todos los detalles del sorteo de este domingo 26 de abril

La Junta de Protección Social realiza este domingo un nuevo sorteo con acumulados millonarios que generan gran expectativa

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 26 de de abril el sorteo ordinario número 4.898 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado sigue siendo el protagonista con más de 1.500 millones de colones.

Números ganadores

El ganador del segundo premio de la lotería Nacional fue el 15 con la serie 619. Fotografía: (JPS/Cortesía)
La Lotería Nacional JPS ofrece un premio mayor de ₡175 millones este 26 de abril. (JPs/Cortesía)

Premio mayor: ¢175 millones por entero

  • Número: 96
  • Serie: 974

Segundo premio: ¢30 millones por entero

  • Número: 46
  • Serie: 298

Tercer premio: ¢14 millones por entero

  • Número: 27
  • Serie: 810

Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.

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Acumulado cada día más millonario

Para este domingo, el premio acumulado está en ¢1.517millones y el dos en ¢537,5 millones, motivo por el que muchos están comprando lotería.

Todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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