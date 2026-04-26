Número de la suerte para la Lotería Nacional hoy 26 de abril: combinación sugerida por IA

El sorteo de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) de este domingo 26 de abril llega con un premio mayor de ₡175 millones por entero y acumulados que superan los ₡1.517 millones, generando expectativa entre los jugadores.

Número y serie sugeridos

Se presenta una combinación aleatoria para el sorteo de la Lotería Nacional de este domingo, con premios millonarios en juego. (Albert Marín/Albert Marín)

Para quienes buscan una opción al azar, se propone una combinación generada de forma aleatoria:

Número: 26

Serie: 845

Esta sugerencia no responde a patrones ni incrementa las probabilidades de ganar, pero forma parte de la tradición de quienes buscan su “número de la suerte”.

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Premios millonarios

El atractivo principal del sorteo es su premio mayor de ₡175 millones, mientras que los acumulados también llaman la atención:

Acumulado 1: ₡1.517 millones

Acumulado 2: ₡537,5 millones

Estos montos convierten el sorteo en uno de los más esperados por los jugadores.

La JPS recuerda que todos los números tienen la misma probabilidad de salir, por lo que se recomienda participar de forma responsable.