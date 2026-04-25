Estos son los números que salieron en los Chances de este viernes 24 de abril

Este viernes 24 de abril se jugó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS), en el que se dieron a conocer los nuevos millonarios.

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Para este juego, el premio mayor estaba en 240 millones de colones en dos emisiones, mientras que el segundo estaba en 37 millones y el tercero, en 9 millones de colones por emisión.

El sorteo inició pasadas las 7:30 p.m., en el que cada tómbola sacó varias bolitas con su respectivo número según el premio.

Este fue el resultado de los Chances de este viernes:

Premio mayor: 32, serie 374.

Segundo premio: 75, serie 733.

Tercer premio: 92, serie 438.

La JPS dio a conocer los números ganadores de los Chances este viernes 24 de abril. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

En estos lugares puede cambiar el premio

Si usted ganó en este sorteo, aproveche esta oportunidad para cambiar el premio para que le entreguen el dinero que le corresponde.

Puede hacerlo en las oficinas de la JPS o a través de sus socios comerciales.

También puede ir a algún banco autorizado para que le entreguen el dinero que ganó.

En caso de que haya comprado en línea, el monto que ganó le será depositado en la cuenta bancaria que registró en la plataforma.

Para este sorteo, el premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

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Habrá sorteo de Lotería este domingo

El domingo 26 de abril habrá sorteo de Lotería, según el calendario de la JPS.

El premio mayor para este sorteo es de 175 millones de colones por emisión.

Si quiere participar, recuerde que la fracción tiene un valor de 2.000 colones y el entero, de 5 fracciones, 10.000 colones.

Esto pasó con el sorteo del Acumulado

Para este 24 de abril los sorteos de los premios Acumulados alcanzaron 1.492 millones de colones (el 1) y 512 millones (el 2), ambos en dos emisiones.

Sin embargo, la bolita favorecida premió con 2.5 millones de colones, la combinación de la serie 090, con el número 77.

Los acumulados incrementarán su botín en 25 millones cada uno para el sorteo de la Lotería Nacional de este domingo.

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