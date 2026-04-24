Chances de la JPS: número y serie sugeridos por la IA para el sorteo de este viernes 24 de abril

Con un premio mayor de ¢120 millones por entero y acumulados que superan los ¢1.492 millones, el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este 24 de abril genera mucha expectativa.

Número y serie sugeridos

Para quienes buscan una referencia al azar, se propone una combinación generada de forma aleatoria:

Número: 49

Serie: 317

Los Chances de este viernes tenía un jugoso premio mayor, cuyo monto estaba en 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Este tipo de elección no responde a patrones ni aumenta las probabilidades de ganar, pero forma parte de las tradiciones de quienes participan en sorteos.

El sorteo destaca por sus atractivos montos. El premio mayor alcanza los ¢120 millones por entero, mientras que los acumulados registran cifras de ¢1.492 millones para el primero y ¢512,5 millones para el segundo.

Estos montos impulsan la participación y mantienen el interés en uno de los juegos más populares del país.

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Juego responsable

La Junta de Protección Social recuerda que estos juegos son de azar, por lo que se recomienda participar de manera responsable. Cada número tiene la misma probabilidad de salir, sin importar combinaciones previas o elecciones personales.

Los acumulados superan los ₡1.492 millones, generando expectativa. (Captura de pantalla/La Nación)

Nota con ayuda de IA