¿Pegó en los Chances? Estos son los números ganadores del sorteo de este martes

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) tenía en vilo a los jugadores por saber si iban a resultar millonarios.

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Pasadas las 7:30 p.m., los encargados del sorteo dieron a conocer los números ganadores de cada premio.

Estas son las combinaciones que salieron de las tómbolas:

Premio mayor: 73, serie 688

73, serie 688 Segundo premio: 15, serie 615

Tercer premio: 67, serie 958

El premio mayor de los Chances era de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Para este sorteo, el premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones. Mientras que el segundo premio era de 25 millones de colones por emisión.

El tercer premio era de 7 millones de colones por emisión, según la JPS.

Esta noche no salió el acumulado, sino un premio extra de 2.000.000 de colones, con el número 79 y la serie 047. Quedan 20 bolitas de premios extras y dos con la palabra “acumulado”.

El acumulado 1 subió a 1.492 millones de colones en dos emisiones y el 2 a 512 millones de colones en dos emisiones.

¿Dónde puede reclamar el premio?

Si usted resultó ganador con algún número, hay diferentes formas para que cambie el premio.

Puede ir a las oficinas de la Junta para que le entreguen el dinero o, si prefiere ir a un banco autorizado, también puede hacerlo.

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Además, puede cambiar el premio con algún socio comercial de la Junta.

Si compró a través de la plataforma de la JPS, deberá esperar a que el dinero se vea reflejado en la cuenta bancaria que registró en dicha página web.

Este viernes habrá sorteo

La JPS realizará otro sorteo de Chances este viernes 24 de abril; sin embargo, el monto del premio mayor cambiará.

El premio mayor será de 240 millones de colones en dos emisiones.

La JPS jugó este martes el sorteo de Chances, en el que se dieron a conocer los nuevos millonarios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Por otra parte, el segundo premio estará en 37 millones de colones y, el tercero, en 9 millones por emisión.

El juego será transmitido a través de la página de Facebook de la Junta a las 7:30 p.m.

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