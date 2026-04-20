Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo de este domingo 19 de abril

La Junta de Protección Social (JPS) tendrá este 12 de abril el sorteo ordinario número 4.897 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado sigue siendo el protagonista con casi 1.500 millones de colones.

Números ganadores

Lotería nacional (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Premio mayor: ¢175 millones por entero

Número : 77

Serie: 911

Segundo premio: ¢30 millones por entero

Número: 11

Serie: 104

Tercer premio: ¢14 millones por entero

Número: 35

Serie: 409

Como cada semana, además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.

Premio acumulado es con el que todos sueñan

Para este domingo, el premio acumulado está en ₡1.442 millones y el dos en ₡462,5 millones, motivo por el que la lotería se vende como pan caliente. Para este sorteo salió una bolita con ₡3 millones de colones para el número 82 y la serie 537.

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Todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.