Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo de este domingo 19 de abril

La Junta de Protección Social (JPS) tendrá este 12 de abril el sorteo ordinario número 4.897 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado sigue siendo el protagonista con casi 1.500 millones de colones.
Números ganadores
Premio mayor: ¢175 millones por entero
- Número: 77
- Serie: 911
Segundo premio: ¢30 millones por entero
- Número: 11
- Serie: 104
Tercer premio: ¢14 millones por entero
- Número: 35
- Serie: 409
Como cada semana, además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.
Premio acumulado es con el que todos sueñan
Para este domingo, el premio acumulado está en ₡1.442 millones y el dos en ₡462,5 millones, motivo por el que la lotería se vende como pan caliente. Para este sorteo salió una bolita con ₡3 millones de colones para el número 82 y la serie 537.
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Todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.
Todos resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.