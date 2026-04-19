Nacional

IA revela números de la suerte para la lotería nacional de este domingo, donde el acumulado es protagonista

Con acumulados que superan los ₡1.400 millones, la inteligencia artificial propone números de la suerte para la lotería nacional de este domingo

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La expectativa crece para el sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 19 de abril, donde los premios millonarios vuelven a encender la ilusión de miles de jugadores, y una inteligencia artificial ya propuso sus números de la suerte.

Premios que hacen soñar

Lotería Nacional 3 de agosto
Lotería Nacional tendrá millonarios premios este domingo (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El sorteo contará con un premio mayor de ₡175 millones, además de un acumulado 1 que alcanza los ₡1.442 millones y un acumulado 2 de ₡462,5 millones, cifras que lo convierten en uno de los sorteos más atractivos del momento.

Estos montos han generado un aumento en el interés de los jugadores, quienes buscan la combinación ideal para tentar la suerte.

La predicción de la IA

Aunque se trata de un juego completamente aleatorio, la IA generó una combinación basada en distribución numérica variada:

  • Número de dos cifras: 68
  • Serie de tres cifras: 915

LEA MÁS: JPS revela dónde quedaron los millonarios premios del Sorteo Mundialista

La elección busca evitar patrones comunes y ofrecer una opción distinta a las más populares entre los jugadores.

El factor suerte manda

A pesar del uso de tecnología, es importante recordar que la lotería depende del azar, por lo que ninguna combinación garantiza resultados.

Sin embargo, este tipo de predicciones se han vuelto cada vez más populares entre quienes buscan una guía adicional para elegir sus números.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
JPSLotería NacionalIAPredición
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.