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JPS revela dónde quedaron los millonarios premios del Sorteo Mundialista

El premio mayor cayó en ocho series del número 24 y se repartió entre ventas web y varias provincias del país

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Por Fabiola Montoya Salas
JPS
JPS dio detalles del Sorteo Mundialista. (JPS/JPS)

Si usted jugó el Sorteo Mundialista de la Junta de Protección Social (JPS), ponga mucha atención, porque ya se reveló cómo quedaron distribuidos los premios más jugosos de la noche.

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El sorteo #7.027 se realizó este sábado 18 de abril de 2026 y dejó millonarios repartidos en distintas zonas del país, además de ventas realizadas por medio de la web.

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Los premios se fueron a varias provincias del país. (JPS/JPS)

Premio mayor quedó bien repartido

El gran premio de la noche fue para el número 24, que salió favorecido en ocho series diferentes.

Según el reporte oficial, estos billetes se colocaron tanto por venta en línea como en puntos físicos en San José, Limón y Heredia, lo que significa que la suerte no se quedó en un solo lugar.

Segundo premio también se movió en varias provincias

El segundo premio, correspondiente al número 84, salió en cinco series.

En este caso, también hubo ventas por medio de la web y en puntos físicos ubicados en San José, Cartago y Heredia, ampliando las posibilidades de que varios jugadores resultaran ganadores.

Tercer premio llegó hasta Puntarenas

Por su parte, el tercer premio fue para el número 63, igualmente en cinco series.

Estos billetes se vendieron tanto en línea como en San José y Puntarenas, llevando la suerte hasta la zona costera del país.

Un sorteo cargado de millones

Este Sorteo Mundialista destacó por su atractivo plan de premios, que incluía múltiples series ganadoras y montos millonarios, además de los acumulados que ya venían generando expectativa entre los jugadores.

Ahora la pregunta clave es: ¿revisó su número?

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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