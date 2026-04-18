Sorteo Mundialista de la JPS: premios, acumulados y detalles del gran evento programado para este sábado

La Junta de Protección Social (JPS) realizará este sábado 18 de abril el esperado Sorteo Mundialista, un evento extraordinario de la Lotería Popular que se llevará a cabo a las 7:30 p.m., y que promete repartir importantes premios.

Este sorteo se jugará bajo la modalidad de fracción única, lo que permite una participación más accesible para los jugadores.

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Detalles del sorteo

De acuerdo con la información oficial, se emitieron 100.000 billetes por cada una de las dos emisiones, para un total de 200.000 billetes disponibles. Cada billete consta de una fracción con un valor de ¢3.000.

Muchos apostarán por grandes premios. (Made with Google IA/Made with Google AI)

En cuanto a los premios principales, se distribuirán ocho premios mayores de ¢7.500.000 por billete, cinco segundos premios de ¢3.000.000 y cinco terceros premios de ¢2.000.000, todos con el mismo número, pero en distintas series.

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Además, el plan incluye cientos de premios adicionales para quienes coincidan con los números ganadores en diferentes series, ampliando así las posibilidades de obtener algún beneficio.

Acumulados que llaman la atención

Uno de los principales atractivos del sorteo son sus acumulados. El primero alcanza los ¢1.417.666.600 (mil cuatrocientos diecisiete millones de colones), mientras que el segundo acumulado suma ¢437.500.000 (cuatrocientos treinta y siete millones de colones).

Recomendaciones y resultados

La JPS recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente el plan de premios, así como el valor de la fracción antes de participar en el Sorteo Mundialista.

Los resultados oficiales se darán a conocer una vez concluya el sorteo, a través de los canales oficiales de la JPS.

Como dato adicional, una recomendación generada por inteligencia artificial sugiere el número 47 con la serie 382 como posible combinación de la suerte.