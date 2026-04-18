¿Salió su número? Estas fueron las combinaciones ganadoras de los Chances de este viernes 17 de abril

La Junta de Protección Social (JPS) jugó este viernes 17 de abril el sorteo de Chances, cuyo premio mayor estaba en 240 millones de colones, en dos emisiones.

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Pasadas las 7:30 p.m. se dieron a conocer los números ganadores según el premio. Las combinaciones salieron de las tómbolas poco a poco.

Este fue el resultado de este sorteo de Chances:

Premio mayor: 20, serie 722.

Segundo premio: 70, serie 086.

Tercer premio: 73, serie 289.

Para este sorteo, el segundo premio era de 37 millones de colones y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

El premio mayor de los Chances de este viernes era de 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

¿Dónde se puede cambiar el premio?

Si usted resultó ganador con algún premio, puede cambiar el número en las oficinas de la JPS o en algún banco autorizado.

También puede hacerlo a través de los socios comerciales de la Junta.

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En caso de que haya comprado el número en la página de la JPS, el dinero le será depositado automáticamente en la cuenta bancaria que registró.

Este viernes 17 de abril se realizó el habitual sorteo de Chances, en el que se dieron a conocer los nuevos millonarios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Habrá sorteo mundialista este sábado

La JPS anunció que este sábado 18 de abril habrá un sorteo ordinario de Chances Mundialistas. El premio mayor es de 7.5 millones de colones por emisión.

El juego será transmitido a través de Facebook alrededor de las 7:30 p.m.

Esto pasó con el sorteo del Acumulado

Para este 17 de abril los sorteos de los premios Acumulados alcanzaron 1.392 millones de colones (el 1) y 412 millones (el 2), ambos en dos emisiones.

Sin embargo, la bolita favorecida premió con 2 millones de colones, la combinación de la serie 780, con el número 18.

Los acumulados incrementarán su botín en 25 millones cada uno para el sorteo mundialista de este sábado.

Este sábado 18 de abril se jugará el sorteo de Chances Mundialistas, cuyo premio mayor es de 7.5 millones de colones por emisión. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

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