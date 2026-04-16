En el último sorteo de Chances de la Junta pasó algo insólito y casi nadie se dio cuenta

El pasado martes 14 de abril se dieron a conocer los números ganadores del sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) y ocurrió algo inusual que no pasó desapercibido para algunos observadores.

El resultado fue el siguiente:

Premio mayor: 62, serie 882

Segundo premio: 23, serie 882

Tercer premio: 97, serie 193

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La coincidencia entre el primer y segundo premio generó curiosidad, ya que ambos compartieron la misma serie: 882, un detalle poco habitual en este tipo de sorteos.

La coincidencia llamó la atención de algunos, pero para otros pasó desapercibido. (Chatgpt/creada con Chatgpt)

Una coincidencia que genera preguntas

El hecho de que dos premios principales coincidan en la misma serie despertó inquietudes sobre la probabilidad y el funcionamiento del sistema de selección.

Para comprender mejor este escenario, La Teja conversó con el matemático y catedrático de la UCR Eduardo Piza, quien explicó que, en teoría, todos los números y series tienen exactamente las mismas posibilidades de ser seleccionados.

Piza ya está pensionado, pero trabaja de manera ad honorem en el Centro de Investigación de Matemáticas Puras y Aplicadas (CIMPA).

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“Se supone que el mecanismo es legal y aleatorio, de manera que cualquier número o cualquier serie tiene la misma probabilidad de salir”, nos explicó.

El análisis desde la matemática

El experto detalló que, una vez que se obtiene una serie para el primer premio, al momento de seleccionar la serie del segundo, cada una de las mil disponibles mantiene la misma opción de salir. Sin embargo, subrayó que la repetición resulta llamativa desde el punto de vista estadístico.

La probabilidad de que esto suceda es muy baja. (Made with Google IA/Made with Google AI)

“La probabilidad de que eso ocurra es de 1 entre 1.000 y desde luego llama a una reflexión profunda de si el mecanismo que está empleando la Junta de Protección Social tiene o no tiene sesgos”, mencionó el experto en números.

Ante este panorama, también planteó la posibilidad de implementar revisiones técnicas que refuercen la confianza en el sistema.

“Lo que yo podría recomendar es que se forme una especie de pequeña comisión de expertos y que la Junta permita que examinen el mecanismo, que lo pongan a prueba y que certifiquen que realmente es al azar, porque de lo contrario, los compradores de lotería van a estar sospechando de que hay un sesgo”, indicó.

Impacto en la confianza de los jugadores

Para él, este tipo de coincidencias puede influir directamente en la percepción del público. La confianza es un elemento clave en los juegos de azar, y cualquier situación fuera de lo común puede generar dudas.

El especialista recordó que no es la primera vez que ocurre algo similar, pues en 2020 había salido un número en la lotería de domingo y volvió a aparecer el martes en los Chances, lo que generó críticas. En ese momento, la Junta lo calificó como una casualidad.