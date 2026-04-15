¿Jugó Chances? Este fue el premio mayor del sorteo de la JPS

Este martes 14 de abril se dieron a conocer los números ganadores del sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS).

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Pasadas las 7:30 p.m. giraron las tómbolas y poco a poco salieron los números según el premio.

Así quedó el juego de Chances de este martes:

Premio mayor: 62, serie 882

Segundo premio: 23, serie 882

Tercer premio: 97, serie 193

La JPS dio a conocer este martes 14 de abril los números ganadores del sorteo de Chances. (Captura de pantalla)

El premio mayor para este sorteo estaba en 160 millones de colones en dos emisiones, mientras que el segundo era de 25 millones de colones por emisión.

Por otra parte, el tercer premio era de 7 millones de colones.

En este sorteo no salió el acumulado, sino un premio extra de 3.000.000 de colones, con el número 92 y la serie 717.

¿Cómo se puede reclamar el premio?

Si resultó ganador con alguno de los números, aproveche para reclamar el premio en distintos medios.

Por ejemplo, puede ir a las oficinas de la Junta o puede hacerlo a través de algún socio comercial de ellos.

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También se puede ir a algún banco autorizado para cambiar el premio.

El premio mayor de los Chances de los martes tiene un monto de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

En caso de que haya comprado en línea, es decir, por medio de la página de la JPS, debe esperar hasta que le depositen el dinero en la cuenta bancaria que usted registró en la plataforma.

¿En cuánto estará el premio mayor para el próximo sorteo?

El monto del premio mayor para el próximo sorteo de Chances aumentará.

Para el juego de este viernes, estará en 240 millones de colones en dos emisiones.

Si usted quiere participar, recuerde que la fracción tiene un monto de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

El sorteo de Chances del viernes iniciará alrededor de las 7:30 p.m. y será transmitido por Facebook.

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