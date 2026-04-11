¿Ganó? Este fue el número mayor en los Chances de este viernes 10 de abril

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer este viernes 10 de abril los números ganadores del sorteo de Chances.

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Este sorteo tenía como premio mayor 240 millones de colones en dos emisiones, cuya cifra se jugó de primero pasadas las 7:30 p.m.

De las tómbolas salieron estos números según el premio:

Premio mayor: 27, serie: 203.

serie: Segundo premio: 00, serie 375.

Tercer premio: 20, serie 647.

Si usted se convirtió en un nuevo millonario, aproveche esta oportunidad para reclamar el premio.

La JPS dio a conocer los números ganadores del sorteo de Chances. (Captura de pantalla)

Puede hacerlo en las oficinas de la JPS, algún banco autorizado o a través de los socios comerciales de la Junta.

En caso de que haya comprado el número en línea, el dinero le será depositado de forma automática en la cuenta bancaria que usted registró en la plataforma de la Junta.

¿Cómo estaban los demás premios?

Además del premio de 240 millones de colones en dos emisiones, había otros dos premios en juego.

El segundo premio estaba en 37 millones de colones y, el tercero, em 9 millones de colones por emisión.

El premio mayor de Chances estaba en 240 millones de colones. (JPS/JPS)

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Este domingo se juega la Lotería

La JPS jugará este domingo 12 de abril el sorteo de la Lotería, cuyo premio mayor está en 175 millones de colones por emisión.

El juego iniciará alrededor de las 7:30 p.m. y será transmitido por medio de su página de Facebook.

Si usted quiere participar, recuerde que la fracción tiene un valor de 2.000 colones, mientras que el entero, de 5 fracciones, tiene un costo de 10.000 colones.

Esto pasó con el Acumulado

El sorteo del Acumulado alcanzó este viernes la cifra de 1.317 millones de colones (el Acumulado 1) y 337 millones (el 2), ambos en dos emisiones.

Sin embargo, la bolita con la palabra “acumulado” se resistió a salir. En su lugar, la esfera que salió premió con 3 millones de colones la combinación de la serie 159, con el número 09. Para este domingo, el botín de esos premios llega a 1.342 (el 1) y 362 (el 2).

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