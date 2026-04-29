Pruebas de paternidad en la CCSS: El dato que sorprende a muchos y hace justicia

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entregó, el miércoles 23 de abril de 2003, el primer resultado de una prueba de paternidad, luego de que su Laboratorio de Genética Humana obtuviera la acreditación oficial.

De acuerdo con datos de la Caja, en estos 23 años se han realizado 48.801 pruebas de paternidad, lo que representa el 70% del total de citas programadas.

El Laboratorio de la CCSS de pruebas de paternidad cumple 23 años. (Shutterstock)

Muchas personas se preguntan si la mayoría de estas pruebas confirman la paternidad o si más bien revelan que no hay parentesco entre los menores y los hombres que se hacen la prueba. La respuesta, basada en los resultados históricos del laboratorio, es sorprendente.

Actualmente, el laboratorio cuenta con un equipo de diez personas que asegura todo el proceso, desde la atención a las personas hasta la entrega de resultados.

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El equipo está conformado por cuatro microbiólogos —uno en la jefatura, tres analistas y uno de ellos, además, como gestor de calidad—, dos profesionales de apoyo administrativo (incluida una secretaria ejecutiva), dos técnicos diplomados, encargados de la toma de muestras, y un asistente técnico en salud.

El servicio está acreditado bajo una norma internacional, lo que significa que cumple con estándares de calidad reconocidos en todo el mundo y que sus resultados son confiables.

La mayoría de pruebas confirman la paternidad. (Shutterstock)

Resultados que contribuyen a la justicia

El doctor José Pablo Montes de Oca Murillo, director del laboratorio, destaca que la labor que hacen ayuda a obtener justicia y el respeto de los derechos de los niños.

“Más allá de la parte técnica, este laboratorio tiene un valor muy importante: permite que los niños y niñas conozcan quién es su padre y puedan ser reconocidos legalmente. Es un aporte directo al acceso a la justicia y a los derechos de las personas”, expresó.

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En cuanto a las pruebas completas, estas han aumentado: pasaron de 615 en 2003 a 2.714 en 2025. La diferencia entre citas y pruebas completas se debe, principalmente, a que, en algunos casos, las personas no asisten o no llegan todas las partes necesarias para realizar el estudio.

Para sorpresa de muchos, la Caja reveló además que, entre un 75% y un 85% de las pruebas realizadas, confirman la paternidad. Las pruebas en las que el resultado es negativo se repiten para validar el resultado anterior. En caso de confirmarse, las madres deben realizar un nuevo trámite con otra persona.

El proceso inicia cuando la madre presenta la solicitud en cualquiera de las maternidades del país o en las oficinas del Registro Civil. Esta institución asigna al laboratorio el día y la hora de cada cita y, posteriormente, es la encargada de notificar a las partes los resultados.

La prueba se basa en el ADN y cuando da negativo se repite para confirmar. (Shutterstock)

Importante cambio en la ley

Desde octubre de 2024, un cambio en la ley permitió incluir nuevos casos, como el de hijos de mujeres casadas, que antes debían resolverse en los tribunales.

“Este cambio nos permitió atender muchos casos que estaban pendientes desde hace años y reducir los tiempos de espera”, señaló el director del laboratorio.

Ahora, muchos de estos trámites se realizan por vía administrativa, a través del Registro Civil, lo que facilita el proceso para las personas.

Para que más personas puedan acceder a estas pruebas, el laboratorio ha realizado 31 giras entre 2021 y 2025, con presencia en diferentes provincias como San José, Alajuela, Cartago, Puntarenas y Limón.

Durante este periodo, los equipos visitaron 17 centros penitenciarios y de atención institucional, nueve oficinas regionales del Registro Civil, una comunidad indígena, así como tres hospitales y unidades neonatales. Además, se realizó una gira territorial en la zona Corredores–Golfito.