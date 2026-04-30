Por nada del mundo haga esto con el EDUS porque corre un gran riesgo, advierte la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hace una advertencia a los asegurados por un tema delicado que se está dando con el EDUS.

La entidad le pide a la gente no entregar nunca su número de identidad y contraseña a “tramitadores” de citas, personas desconocidas o “gavilanes”, ni tampoco darlos por medio de mensajes o llamadas sospechosas.

La CCSS alerta de algo grave con el EDUS. (Cortesía)

Si usted necesita sacar una cita y se le dificulta hacerlo personalmente, pida ayuda a personas cercanas y de su absoluta confianza, ya que compartir esos datos con cualquier persona pone en riesgo su información.

Quienes usan el EDUS lo hacen principalmente para sacar citas y consultar temas de recetas de medicamentos.

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Vivazos migraron al EDUS

La Caja impulsa el uso directo de esta herramienta digital con el objetivo de que cada vez más personas gestionen sus servicios de salud de forma autónoma, pero eso también representa riesgos.

“Históricamente, existían prácticas informales donde algunas personas hacían filas para obtener espacios de citas y luego los ofrecían a otros usuarios. Actualmente, con la evolución del EDUS, esta dinámica ha migrado hacia el uso indebido de claves personales para gestionar citas mediante la aplicación.

“Ante esta situación, la CCSS ha fortalecido sus mecanismos de seguridad con el fin de reducir estas prácticas y proteger la información sensible de los asegurados”, informó la entidad.

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No le dé sus datos personales a ningún desconocido. (CCSS)

Michael Enrique Rodríguez Cordero, jefe de subárea del Área de Estadística en Salud de la Gerencia Médica, explicó que, si bien la institución no cuenta con un registro específico de estos casos, se tiene conocimiento de situaciones que incluso han derivado en denuncias formales.

“La clave para prevenir estos casos es que las personas conozcan y utilicen adecuadamente la aplicación”, señaló Rodríguez.

Luchan para acabar con los gavilanes

El funcionario dijo, además, que medidas como el bloqueo de citas forman parte de los controles implementados para resguardar a los usuarios.

“Cuando más personas utilicen la aplicación, estas prácticas por parte de los denominados ‘gavilanes’ irán disminuyendo”, agregó.

La institución continúa desarrollando acciones de capacitación dirigidas a la población, con el propósito de fortalecer el uso seguro del EDUS y evitar la exposición de datos personales y sensibles.