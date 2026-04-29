(Video) Fuimos a la calle con fotos de diputados y lo que pasó es de no creer

Hay diputados que son muy conocidos por la gente porque salen a cada rato en medios de comunicación, están involucrados en polémicas, son investigados por presuntos delitos, uno que otro porque sí trabajó o simplemente porque, como se dice popularmente, son bien “bombetas”.

Del otro lado de la balanza están los diputados que mantienen un perfil bajo durante todo el periodo. Trabajan sin hacer ruido y no se meten en pleitos o no están en nada; esos muchas veces pasan desapercibidos porque rara vez aparecen en los medios de comunicación.

Mucha gente no conoce los diputados que estuvieron cuatro años en la Asamblea Legislativa. (Albert Marín)

En La Teja hicimos un experimento con tres de los diputados de la Asamblea Legislativa saliente que han mantenido un perfil bajo para ver si la gente los reconoce y aquí les contamos cómo nos fue.

Los elegidos fueron Pedro Rojas y Joaquín Hernández, diputados del Partido Liberación Nacional, y María Marta Padilla, quien empezó el periodo en la bancada oficialista, pero luego se independizó.

Nos fuimos para el parque de Desamparados y conversamos con varias personas, entre ellas Nelson Bartel, Katherine Guzmán y Juan Bustamente. Les mostramos las fotos de los tres legisladores y no los reconocieron; es más, ni siquiera sabían que eran diputados.

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¿Qué dicen los diputados que de nadie los conozca?

La Teja conversó con estos tres diputados “desconocidos” para saber qué opinan de que, pese a que estuvieron cuatro en la Asamblea Legislativa, mucha gente no sepa quiénes son.

Pedro Rojas está satisfecho con el trabajo que hizo como diputado. (Asamblea Legislativa)

Pedro Rojas dijo que a él no le molesta ser alguien poco conocido porque llegó a la Asamblea a trabajar y no a figurar.

“En primer lugar, a mí no me interesa que me conozcan; en segundo lugar, no soy una persona de polémica; en tercer lugar, no me gustan las cámaras y en cuarto lugar, me parece que uno puede trabajar sin ser eso... yo me siento muy contento con mi labor”, expresó.

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Él destacó, entre los proyectos de ley que impulsó, uno para el sector agrícola que pretende mejoras en la asistencia técnica y que tiene que ver con acceso a créditos y también con el mercado. Ese proyecto ya está en el plenario y podría estar próximo a aprobarse.

También mencionó una iniciativa que se convirtió en ley que pretende tomar acciones para mitigar el cambio climático, algo que ve con gran importancia para el país.

Hicimos un experimento en la calle y lo que nos encontramos sorprende

El ruido no significa que se haga un buen trabajo

La legisladora María Marta Padilla tampoco se siente mal de que la gente no la conozca porque asegura que muchos son conocidos por hacer ruido y no por trabajar.

“A veces en la vida pública se asocia el reconocimiento con el ruido, con la confrontación, o con la polémica, pero también existe otra forma de ejercer la política, una que no siempre busca protagonismo, pero sí resultados.

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“No ser la diputada más visible en medio del conflicto no es una debilidad, es más bien una decisión consciente porque creo en una forma de hacer política que no necesita imponerse desde la confrontación, sino construirse desde el criterio del respeto y la responsabilidad”, manifestó.

María Marta Padilla dice que su trabajo fue respetuoso y no polémico. (Asamblea Legislativa)

Padilla dice que ella prefiere que su nombre esté ligado al trabajo serio, a propuestas con sustento técnico y a decisiones pensadas en función del país, no con la polémica.

Entre los proyectos de los que más se siente orgullosa de haber impulsado están dos que ya son ley: uno tiene como fin potenciar el agroturismo y el otro faculta al INDER para hacer alianzas con organizaciones con fines de lucro mientras estas sean pequeñas o medianas empresas.

Además, hay un proyecto que podría estar pronto a ser aprobado que pretende mejorar el aprovechamiento de las oportunidades económicas para los adultos mayores.

María Marta Padilla dice que prefiere ser desconocida a ser polémica

“Me voy con la conciencia tranquila”

Por su parte, Joaquín Hernández, dice que el no ser un diputado de los más conocidos no le quita el sueño; al contrario, deja la curul tranquilo porque dio su mayor esfuerzo.

“Me voy con la conciencia tranquila por el deber cumplido... Creo que le aporté mucho al país, pero sin tener ese protagonismo de salir en noticias por asuntos de enfrentamientos o pleitos.

“Dediqué mi tiempo a impulsar proyectos, tanto propios como de otros compañeros, que consideré importantes”, manifestó.

Joaquín Hernández está orgulloso de su trabajo y dice que se va con la conciencia tranquila. (Archivo)

Entre los proyectos que se convirtieron en ley que más lo enorgullecen está el que convirtió en públicas las votaciones de los diputados. También mencionó el proyecto que promovió para dar recursos para reparar el montón de puentes que hay en mal estado.