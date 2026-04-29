Apoyar a Rodrigo Chaves les costó el máximo de los castigos a dos diputados del PUSC

Dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) fueron expulsados de la agrupación política por, según detallaron, haber cometido actos que favorecieron al presidente Rodrigo Chaves.

El Tribunal de Ética del PUSC confirmó la expulsión de los legisladores Horacio Alvarado y Melina Ajoy. Ellos hicieron caso omiso a la orden de la Asamblea Nacional de la agrupación de votar a favor de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves el 22 de setiembre del año anterior.

Según lo establece el reglamento de la agrupación, la expulsión es por un periodo de 10 años.

Expulsan a dos diputados del PUSC por desobedecer al partido y no votar para quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves. (Asamblea Legislativa)

“Estas conductas fueron calificadas como faltas gravísimas, al contravenir el deber de lealtad, afectar la imagen institucional del PUSC y apartarse de los principios éticos, políticos y disciplinarios que rigen la agrupación.

“Adicionalmente, se valoró que dichas actuaciones tuvieron implicaciones en la coherencia programática del partido y en su posicionamiento ante la ciudadanía en un asunto de relevancia nacional”, indicó el Tribunal.

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Pueden apelar la sanción

Los dos diputados expulsados tienen el derecho de apelar la sanción ante el Tribunal de Alzada del PUSC.

Melina Ajoy dijo, por medio de sus redes sociales, que siente que el proceso no se llevó a cabo de forma correcta y señaló persecución.

“Tras analizar el contenido y las formas de este proceso, me veo en la obligación ética de denunciar ante la ciudadanía las graves irregularidades y la persecución política de la cual soy objeto por parte de la actual cúpula del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“En un hecho que solo puede calificarse como una torpeza procesal vergonzosa, el Tribunal de Ética ha violentado mi derecho fundamental al debido proceso, ignorando que recientemente se me otorgó la razón en un incidente de nulidad donde se certificó que la notificación inicial fue practicada erróneamente”, manifestó Ajoy.

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Los legisladores votaron en contra de quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves. (AFP)

Se vio muy cerca de Rodrigo Chaves

La política dijo que no se va a desgastar en apelaciones. Además, este miércoles se vio muy cercana al presidente Rodrigo Chaves en la gira que él está haciendo en Puntarenas.

“Aunque el proceso está lleno de errores legales que me permitirían defenderme y ganarles fácilmente en tribunales superiores, no voy a desgastar mis energías en un lugar donde la justicia fue sustituida por el odio y la venganza; no voy a pelear por las sobras de un partido que ellos mismos están destruyendo”.

También están en la mira la diputada María Marta Carballo y el legislador Carlos Andrés Robles, quienes también se aliaron al chavismo y votaron en contra de quitarle el fuero a Chaves, incluso, apoyaron a Laura Fernández en las elecciones.

Sus casos están en investigación y pendientes de resolución.