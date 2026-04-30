Gobierno de Rodrigo Chaves finaliza sin una clara ruta de educación, dejando a nuestros niños y jóvenes con rezago

La educación es uno de los aspectos que más preocupa al país, pues existe un gran rezago educativo en el que niños y jóvenes no reciben un aprendizaje adecuado y salen de escuelas y colegios sin estar preparados para el siguiente nivel académico.

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El rezago educativo, según Karla Salguero, exviceministra de Educación Pública del gobierno de Rodrigo Chaves, no viene de esta administración, sino que se arrastra desde hace años, especialmente desde la pandemia, sin que se atendiera la necesidad durante este gobierno.

“Pasamos del año 2021, saliendo de la pandemia, e iniciamos una nueva administración que no atendió la nivelación obligatoria frente al rezago que dejaron la pandemia y las huelgas del 2018″, explicó.

La exviceministra de Educación Pública, Karla Salguero, enumeró algunas debilidades que deja el gobierno de Rodrigo Chaves. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uno de los graves problemas es que este gobierno inició sin una clara ruta educativa. Recordemos que la exministra Anna Katharina Müller, quien iniciará sus labores como diputada este 1 de mayo, afirmó que sí existía, por lo que muchos le pidieron que la mostrara.

Müller aseguró que la ruta sí existía, solo que ella se la inventó y no le dio la gana publicarla. Esto generó problemas en el sistema educativo, pues no había claridad sobre cómo atender las necesidades de los estudiantes.

Incluso, la falta de presupuesto afectó la inversión en programas que pudieron beneficiar a los estudiantes, así como el rescate de centros educativos con órdenes sanitarias.

“Siempre que haya una reducción en la inversión en educación pública, hay un alto riesgo de afectación en toda la sociedad porque hemos tenido recortes, falta de atención oportuna y eliminación de programas importantes en la formación integral”, dijo la exviceministra.

Salguero comentó que es complicado encontrar algo positivo en la labor del gobierno en educación, pese a algunos esfuerzos que no han sido suficientes para mejorar el aprendizaje.

“El Estado de la Educación ha sido clarísimo: enfrentamos una de las mayores crisis de los últimos 40 años y las soluciones propuestas no están mejorando la situación”, señaló.

Otros aspectos negativos que mencionó son problemas de infraestructura, currículum incompleto y docentes no totalmente capacitados.

“Es un gran reto para la próxima administración atender de manera integral un sistema con tantas debilidades”, dijo.

Cosas buenas... pero requieren inversión

La exviceministra señaló que el Ministerio de Educación Pública ha dado algunos pasos, como ampliar la cobertura en primera infancia; sin embargo, es un plan que requiere gran inversión.

“La prueba de idoneidad a docentes es valiosa y necesaria, pero debe ir acompañada de capacitación fortalecida. Son pasos pequeños que implican inversión pública y garantizan educación de calidad”, dijo.

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Estudiantes menos preparados

Salguero indicó que los niveles de comprensión de lectura son muy bajos.

“Estamos llevando estudiantes a terminar su ciclo con menos condiciones, ingresando a la universidad con comprensión lectora de noveno año y razonamiento lógico de menor edad”, dijo.

El informe Estado de la Educación 2025 señaló que, según PISA 2022, estudiantes de secundaria salen con niveles de lectura y matemática de tercer o cuarto grado de escuela.

La exviceministra señaló que los estudiantes ingresan a las universidades con niveles de comprensión lectora y razonamiento lógico matemático muy bajos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mucha carga laboral y temor

No solo los estudiantes sufren el rezago, también los docentes enfrentan alta carga laboral y temor.

El Estado de la Educación 2025 reveló que el 41% de unos 13 mil docentes encuestados reportó alta carga de trabajo, poco apoyo institucional y malestar emocional.

Muchos manifestaron fatiga, dolores físicos y dificultades emocionales.

Por otra parte, un informe de Colypro indicó que el 45% de 9.398 docentes afirmó haber sufrido agresiones verbales o físicas por parte de estudiantes o familiares.

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La exviceministra indicó que los docentes tienen restricciones por la ley 9999, que busca prevenir la revictimización y garantizar derechos estudiantiles.

Esta legislación protege a los estudiantes frente a acoso, abuso o maltrato.

Aunque los lineamientos del MEP contemplan sanciones por mala conducta, los docentes temen aplicarlas por posibles represalias, como denuncias en su contra.

Los estudiantes no solo son víctimas, sino también los docentes, pues sufren de carga laboral y tienen temor de ser denunciados por acoso por parte de alumnos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)

¿Qué urge que haga el MEP?

Salguero comentó que es clave que el gobierno entrante tenga una ruta clara para atender el rezago y la nivelación.

“Necesitamos dar respuestas y tener planes de corto, mediano y largo plazo para reducir esa brecha”, dijo.

También destacó la importancia de generar condiciones dignas de trabajo, con infraestructura adecuada y recursos para el aprendizaje.

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