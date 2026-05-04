Directorio de la Asamblea Legislativa no esperó nada para cambiar algo que le incomodaba a diputados oficialistas

Los diputados que integran el nuevo directorio legislativo tenían mucha prisa para cambiar algo que les incomodaba a los legisladores de Laura Fernández.

Todavía no habían ni calentado las sillas los diputados que integran el nuevo directorio legislativo (todos oficialistas), cuando sesionaron para tomar un acuerdo que dará de qué hablar.

El asunto tiene que ver con el acomodo de las fracciones legislativas en el salón del plenario.

El directorio legislativo cambió a los diputados de curules. (John Durán)

Hasta ahora el reglamento del Congreso establecía que la fracción oficialista debía ubicarse del lado izquierdo del salón parlamentario (visto desde el directorio).

Ese sector está justamente debajo de la barra de prensa, por lo que en diversas ocasiones los periodistas han “agarrado” a los diputados jugando en el celular en plena sesión, comprando ropa por Internet, o haciendo cosas que no son propias de su gestión.

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Lo intentaron antes de llegar al Congreso

Ya los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) habían mostrado interés de cambiarse de lado e incluso se habló de un acuerdo al que habían llegado para hacerlo, pero luego la oposición se echó para atrás e hizo respetar el reglamento.

Sin embargo, este lunes, mientras alistaban los últimos detalles para la sesión solemne de la entrega del informe de labores de Rodrigo Chaves, se vio a unos funcionarios cambiando las placas con los nombres de los diputados de un lugar del salón al otro.

La Teja consultó a la Gerencia General del Congreso a qué se debió el cambio y nos dijeron que a un acuerdo publicado en La Gaceta.

Yara Jiménez es la nueva presidenta del Congreso. (John Durán)

“El Directorio Legislativo, en ejercicio de sus competencias de dirección, organización y regulación del funcionamiento interno del Plenario Legislativo, y en el marco de su potestad de autorregulación administrativa, estima necesaria la revisión de la redacción vigente del artículo 15 del Reglamento del Ceremonial Protocolar de la Asamblea Legislativa.

“Del análisis efectuado, se determina que dicha disposición responde a una lógica de distribución de curules asociada a una configuración anterior del Salón de Sesiones del Plenario Legislativo, la cual ha sido modificada con el paso del tiempo en atención a cambios en la infraestructura, condiciones de accesibilidad, incorporación de tecnología y dinámica funcional del recinto”, dice la publicación.

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Decisión del directorio legislativo

El acuerdo señala que los criterios específicos actualmente establecidos para la ubicación de las diputaciones no necesariamente se ajustan a la realidad material ni a las necesidades operativas del plenario en su configuración actual, lo cual puede generar rigideces en la organización de las sesiones.

“Se valora que la distribución de curules constituye una decisión que debe atender variables de carácter funcional, logístico, político y de accesibilidad, las cuales pueden variar entre períodos legislativos e incluso dentro de un mismo período, por lo que su regulación detallada a nivel reglamentario limita la capacidad de adaptación institucional.

Directorio Legislativo cambió los campos de los diputados en el plenario

“En virtud de lo anterior, se estima procedente ajustar la redacción del artículo 15 del Reglamento del Ceremonial Protocolar, a efectos de mantener el orden de precedencia como criterio protocolario, pero trasladar al Directorio Legislativo la competencia para definir la ubicación de las diputaciones en el Plenario, mediante acuerdo adoptado conforme a las circunstancias particulares”, agrega.

Según detalla el acuerdo, ahora la ubicación de las diputaciones en las curules del Plenario Legislativo será definida por el Directorio Legislativo, mediante acuerdo adoptado al inicio de cada período constitucional o cuando las circunstancias lo ameriten.