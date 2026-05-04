Ministerio de Salud confirma que se detectó algo peligroso en el agua que llega a los hogares de este cantón

El Ministerio de Salud informó de una situación grave que se está dando en uno de los cantones de San José, que tiene que ver con la calidad del agua que llega a los hogares.

Salud alerta sobre algo que se encontró en el agua en Coronado. (Shutterstock)

“Ante una alerta emitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por la detección de trazas de sustancias compatibles con hidrocarburos en la toma de agua El Rosario, en Vázquez de Coronado, se activaron de forma inmediata los protocolos de atención interinstitucional.

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“Como medida preventiva para proteger a la población, el AyA procedió al cierre inmediato de la captación. Paralelamente, el Ministerio de Salud de Coronado, en coordinación con AyA y otras instituciones, realizó una inspección en el sitio, logrando identificar una posible fuente puntual de contaminación vinculada a un establecimiento comercial”, informó el Ministerio de Salud.

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Las autoridades ya tomaron medidas para solucionar el problema. (Rafael Pacheco)

¿Que medidas tomaron?

La entidad ordenó la clausura sanitaria del establecimiento, evitando así cualquier afectación a la salud de las personas.

De forma complementaria, se mantiene un trabajo articulado con la Municipalidad de Coronado y Recope para ejecutar labores de limpieza, verificación y mitigación ambiental, con el fin de asegurar la protección de la fuente de agua.

La institución aclara que, “con base en la información técnica disponible, el agua que se suministra a la población no representa riesgo para la salud”.