EDUS: la nueva y útil función que elimina los apuntes en papeles y lo ayuda a cuidar su salud desde el celular

El EDUS se ha convertido en una herramienta clave para los asegurados y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le ha ido agregando funciones para hacerla cada vez más útil y funcional.

Precisamente, hace unas semanas la Caja anunció un nuevo uso de la app, que pretende ayudar a las personas a llevar un mejor control de su salud; sin embargo, hay muchas personas que aún la desconocen.

La nueva función permite a los usuarios registrar sus signos vitales desde el celular, como parte de una estrategia de autocuidado y salud digital.

EDUS tiene una función que permite llevar un control de importantes datos y usted puede ingresar la información. (Jeffrey Zamora)

Los datos quedan integrados automáticamente en el expediente, de manera que el personal de salud puede visualizarlos cuando el asegurado acude a la consulta, lo cual mejora el proceso de diagnóstico y tratamiento médico.

La Dirección de Tecnologías registró 133.342 usuarios que han ingresado al menos un dato en esta funcionalidad de la aplicación.

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Un gran avance para todos

Manuel Rodríguez Arce, jefe de Innovación y Salud Digital de la Caja, comentó que esta función es una forma más segura de contar con los datos del paciente.

“Es más fácil de esta manera, ya que no existe la posibilidad de que el paciente pierda el papel donde anotaba sus datos de presión arterial o glicemia”, dijo Rodríguez.

Además, gracias a esta sección se puede ver la evolución, las tendencias, los cambios y la estabilidad de los signos vitales, lo que facilita una atención más precisa y oportuna para el paciente.

Esos datos serán vistos por los médicos cuando vaya a citas. (Cortesía)

En este apartado de EDUS, los pacientes pueden registrar datos como:

- Presión arterial

- Frecuencia cardíaca

- Glicemia

- Temperatura

- Saturación de oxígeno

- Peso y altura

Estas son mediciones que muchas personas ya se realizan en casa o en controles rutinarios; la diferencia es que ahora quedan ordenadas y disponibles para su atención cuando el médico lo requiera.

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¿Cómo se usa?

El uso de esas funciones es sencillo. Debe ingresar a la aplicación del EDUS y dirigirse a la sección “Mi salud”. Ahí selecciona “Registro de signos”, elige el tipo de dato e ingresa el valor correspondiente.

Para consultas, los usuarios pueden llamar al teléfono 905MISalud (905-6472-583), o pueden preguntar directamente a los funcionarios de redes en los establecimientos de salud.

El EDUS es una herramienta muy útil y tiene otras herramientas que usted puede usar.

La función es fácil de usar. (Albert Marín)

La más buscada por los asegurados es la de sacar citas médicas en el Ebais.

Además, puede ver en ella los resultados de los análisis o exámenes médicos que le han hecho en la Caja.

Puede verificar las vacunas que le han puesto e incluso ver cuántas cuotas tiene para la pensión y el monto con el cálculo de la plata que ha cotizado.