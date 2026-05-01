Un detalle sobre las curules de los diputados llamó la atención durante la sesión solemne de este 1 de mayo

Un detalle particular llamó la atención este viernes 1 de mayo en el plenario. Hace unas semanas, cuando los diputados recibieron la inducción, el oficialismo se sentó en el lado derecho, lejos de la barra de prensa, rompiendo el protocolo.

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En ese momento, la gerente general de la Asamblea Legislativa, Karla Granados, comentó a varios medios de comunicación que la fracción del Partido Pueblo Soberano solicitó el reacomodo, pues se sentían “cómodos” en el otro lado.

Sin embargo, este 1 de mayo los diputados del Partido Pueblo Soberano fueron colocados en el lado izquierdo, a espaldas de la prensa, tal y como lo establece el Reglamento del Ceremonial Protocolar de la Asamblea Legislativa.

Los diputados del oficialismo se sentaron a espaldas de la barra de prensa caundo durante la inducción estaban al otro lado, lejos de la prensa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Consultamos a la Gerencia General de la Asamblea Legislativa la razón por la cual los diputados del oficialismo se ubicaron en el lado izquierdo.

Nos indicaron que en la inducción no se cumplió con el protocolo, pese a que Karla Granados afirmó que Pueblo Soberano solicitó hacer este cambio en el plenario; sin embargo, este viernes sí aplicaron el protocolo, pues se trata de una sesión solemne.

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Oficialismo llenó curules

Los diputados del Partido Pueblo Soberano llenaron las curules en el ala izquierda. Para el periodo 2026-2030, el oficialismo estará conformado por 31 legisladores, muchos de ellos caras conocidas, pues fueron jerarcas durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

Mientras que, al otro lado, los curules están ocupados por los siete diputados del Frente Amplio, 17 del Partido Liberación Nacional, una de la Coalición Agenda Ciudadana y una del Partido Unidad Social Cristiana.

El Partido Pueblo Soberano tiene 31 diputados en la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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