¿Es obligatorio o no? Liceo de Tarrazú responde dudas sobre invitación de estudiantes al traspaso de poderes

En redes sociales se divulgó un documento de una invitación a unos estudiantes del Liceo de Tarrazú para eltraspaso de poderesde Laura Fernández; sin embargo, surgieron varias dudas sobre la asistencia de estos jóvenes al Estadio Nacional, donde se realizará la ceremonia.

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Según el documento, los estudiantes tendrían que ir vestidos con un pantalón de mezclilla tipo jeans y una camisa blanca; es decir, no tienen que utilizar el uniforme institucional.

El Departamento Administrativo del Liceo de Tarrazú explicó a La Teja que el Ministerio de Educación Pública (MEP) envió la invitación y sugirió que los estudiantes asistan a la ceremonia con ropa informal, en vez del uniforme. Es decir, la ropa institucional no está prohibida.

Los estudiantes del Liceo de Tarrazú y de otroas instituciones educativas han sido invitados al traspaso de poderes de Laura Fernández. (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP) (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

“No se prohíbe el uso del uniforme, sino que sugieren (la camisa y el pantalón) por comodidad. No fue ocurrencia del liceo, sino que lo establece la invitación”, indicó.

Además, indicó que los estudiantes no estaban obligados a asistir a la ceremonia. No obstante, los 80 jóvenes mayores de 15 años que fueron invitados asistirán al traspaso de poderes que se celebrará el 8 de mayo.

“Lo vimos como una oportunidad porque muchos chicos incluso no conocen ni siquiera el Estadio Nacional. Mostraron mucho interés a sabiendas de que el día era libre. Es un acontecimiento histórico y bonito que estamos viviendo a nivel de colegio”, indicó el Liceo.

¿Quién se encargará de la alimentación?

La institución afirmó que la organización del traspaso de poderes les indicó que se les dará un refrigerio a los muchachos.

Por otra parte, el Liceo de Tarrazú se encarga del transporte de los 80 estudiantes y de los ocho docentes que los acompañarán.

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Los jóvenes y los educadores estarán cubiertos por un seguro en caso de accidente, como también ocurre en las giras que realizan al Museo Nacional o a alguna empresa.

Un total de 80 estudiantes del Liceo de Tarrazú asistirán al Estadio Nacional para presenciar el traspaso de poderes. Ellos recibirán refrigerio por parte de la organización. Fotografía: Juan Diego Villarreal (La Nación/Fotografía: Juan Diego Villarreal)

“Se aplica el protocolo extramuros que utilizamos para cualquier gira y que tenemos todas las instituciones educativas. Los chicos van cubiertos con las pólizas estudiantiles y del ministerio. Además, los buses tienen su póliza también”, explicó.

Se invitó a otros centros educativos

Además del Liceo de Tarrazú, otros centros educativos de la Zona de los Santos también fueron invitados.

El protocolo de la vestimenta aplica para todas las instituciones educativas invitadas, según el liceo.

También se le consultó al Ministerio de Educación sobre la vestimenta y la cantidad de centros educativos a los que se les envió la invitación y, además, si era voluntad del estudiantado asistir a la ceremonia, pero no respondieron al cierre de esta nota. Nos indicaron que estaban trabajando en la respuesta.

El traspaso de poderes de Laura Fernández se realizará el 8 de mayo. Se les sugirió a los estudiantes asistir con ropa informal a la ceremonia. (La Nación/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO)/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO))

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