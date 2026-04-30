Estudiantes de la UCR mantienen ocupado edificio de Rectoría: Esto es lo que se sabe

Ya se cumple una semana desde que varios estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomaron el edificio de la Rectoría después de que se rompiera la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y aún no hay un acuerdo entre la Rectoría y los jóvenes.

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Los estudiantes cuestionan la eficiencia en la gestión y la defensa de los recursos internos de la UCR, así como la falta de confianza política en el manejo de la defensa del FEES por parte del rector Carlos Araya y, por eso, están pidiendo su renuncia.

Todo ocurrió el pasado miércoles 22 de abril. Varios estudiantes de la UCR tomaron el edificio administrativo B; allí colocaron carteles y bloquearon los accesos.

Desde hace una semana, los estudiantes de la UCR tienen tomado el edificio de la Rectoría para exigirle al rector Carlos Araya su renuncia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De hecho, el día anterior, varios jóvenes se lanzaron a las calles después de que el gobierno se retirara de las negociaciones del FEES con el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Sin embargo, la situación escaló el miércoles.

En los primeros días de protesta, los jóvenes denunciaron que estaban sin luz y sin agua después de que tomaran el edificio.

El jueves pasado, el rector ingresó al edificio ocupado para dialogar con los estudiantes; sin embargo, los jóvenes no devolvieron el edificio.

Carlos Araya afirmó que se pusieron de acuerdo en algunos puntos, pero que el diálogo no terminaba.

Los estudiantes aseguraron que no iban a devolver el edificio hasta que se cumplieran sus peticiones.

No solo los estudiantes de la UCR ubicada en San Pedro están en protesta, sino también los jóvenes de otras sedes en San Ramón y Turrialba, donde ocurrieron cierres del campus y un plantón.

Los estudiantes exigen la renuncia del rector Carlos Araya ante cuestionamientos por su desconfianza política en el manejo de la defensa del FEES y la transparencia de la gestión de los recursos internos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hicieron 69 solicitudes

El Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA), conformado por estudiantes de la UCR, emitió un documento con 69 peticiones, entre ellas la renuncia del rector.

Señalaron que si Carlos Araya no renunciaba, el Consejo Universitario debía emitir un acuerdo para convocar de inmediato a una Asamblea Plebiscitaria para someter a votación la revocatoria de su mandato.

También pidieron que se instalara una mesa de negociación entre la Rectoría, representación del Consejo Universitario, representaciones electas del Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y una delegación del MEA.

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El Movimiento solicitó que se incluyera a los estudiantes universitarios en las negociaciones del FEES.

Los estudiantes pidieron a las autoridades que no los castigaran por participar en protestas en defensa de la educación pública.

Los estudiantes de la UCR señalaron que no devolverán el edificio hasta que se cumplan sus solicitudes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué dice la UCR?

La UCR indicó el miércoles 29 de abril que está dispuesta a abrir una mesa de diálogo con los integrantes que los estudiantes solicitaron.

Asimismo, coordinará con la FEUCR para definir los canales de comunicación para que la comunidad estudiantil tenga acceso a las negociaciones del FEES.

Las autoridades indicaron que se le solicitará a la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica que realice una revisión del presupuesto.

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