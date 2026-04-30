Estos bancos penalizan a sus clientes por no tener un monto mínimo en sus cuenta bancarias

Los clientes del Banco Nacional sufrirán un cambio a partir del 20 de mayo, pues la entidad bancaria decidió penalizar a aquellas personas que incumplan con un saldo mínimo.

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A partir de esa fecha, si usted tiene menos de 25.000 colones en su cuenta bancaria, tendrá que pagar un monto de 2.500 colones mensuales por concepto de saldo mínimo.

Sin embargo, esta no es la única entidad bancaria que lo aplicará, pues hay varias que penalizan a sus clientes si no cumplen con el monto mínimo que deberían tener en sus cuentas.

El Banco Nacional pronto empezará a penalizar a clientes por incumplimiento del saldo mínimo. Esta medida ya la aplican varias entidades bancarias. (Shutterstock/Shutterstock)

Por ejemplo, el año pasado el BAC Credomatic hizo un cambio en su política. Los clientes que tengan menos de 25.000 colones o $50 en sus cuentas deben pagar 5.000 colones o $10 mensuales.

Esta sanción no se aplica si un cliente tiene tres cuentas bancarias y entre ellas suman los 25.000 colones requeridos.

El Banco Popular también penaliza a sus usuarios, pero no por no tener el saldo mínimo. Si una cuenta no registra un movimiento de $10 al mes, es decir, más de 4.500 colones, tanto entrantes como salientes, puede ser sancionada con una comisión.

En el caso del Banco Promerica, si la persona no tiene 25.000 colones en su cuenta, puede sufrir una multa de $3 al mes, es decir, más de 1.350 colones.

El Banco BCT multa con un monto de 5.000 colones a sus usuarios si no tienen un mínimo de 10.000 colones al mes en su cuenta de ahorros. Esto no aplica en las cuentas planilla, es decir, a aquellas personas que reciben su salario.

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¿Cuál banco no penaliza a clientes?

Mientras que varias entidades bancarias multan a sus clientes por incumplir el saldo mínimo en sus cuentas, hay una que no aplica esta medida.

El Banco de Costa Rica es una de ellas; sin embargo, cobra una anualidad de aproximadamente 5.000 colones por tarjeta.

¿A quiénes no aplican la penalización del Banco Nacional?

Aunque el Banco Nacional anunció que penalizará a clientes que no cumplan con el saldo mínimo en sus cuentas, esta medida no aplicará a todos sus usuarios.

La excepción la tendrán los adultos mayores y los beneficiarios de ayudas sociales.

El BN indicó que la penalización por concepto de saldo mínimo no aplicará a todos los clientes. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los jóvenes menores de 25 años tampoco tendrán que pagar la penalización si tienen menos de 25.000 colones en sus cuentas.

Las personas que tienen su planilla con el BN no serán penalizadas.

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