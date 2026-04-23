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Tensión en la UCR: amenaza de tiroteo en plena protesta universitaria

Correo con amenaza encendió alertas en la UCR

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Por Alejandra Morales

Una amenaza de tiroteo puso en alerta a las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) la mañana de este jueves 23 de abril del 2026, en medio de la toma de un edificio por parte de estudiantes.

La advertencia llegó mediante un correo electrónico enviado a una cuenta asociada al directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), así como a otras personas que se encontraban dentro del inmueble.

Ante esta situación, desde la rectoría informaron que se comunicó el riesgo y se solicitó la evacuación del edificio como medida preventiva.

Las autoridades universitarias confirmaron que la amenaza fue puesta en conocimiento del OIJ, que ahora deberá investigar el origen del mensaje y su veracidad.

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Amenaza de bomba en la UCR
Correo con amenaza encendió alertas en la UCR. (Cortesía)

Intento de diálogo con estudiantes

En medio de la tensión, autoridades universitarias le comunicaron al grupo de estudiantes que permanece dentro del inmueble para reiterar su disposición al diálogo.

Entre ellos estuvieron Leonora de Lemos Medina, vicerrectora de Vida Estudiantil; José Moncada Jiménez, vicerrector de Investigación; y Noé Ramírez Elizondo, director de la Oficina de Bienestar y Salud.

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Los estudiantes mantienen la toma como parte de una protesta por declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, relacionadas con el financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

Además, han manifestado cuestionamientos hacia la administración universitaria y solicitan la renuncia del actual rector, Carlos Araya.

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Universidad de Costa RicaUCRamenaza de tiroteo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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