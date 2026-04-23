Golpe policial para dar con sospechosos del crimen del empresario Agustín Carvajal Benavides

La investigación por el homicidio de Agustín Carvajal Benavides sumó este jueves seis allanamientos en distintos puntos del país, en un intento por dar con los sospechosos del violento hecho.

Los operativos iniciaron a las 4 de la mañana en La Palmera de San Carlos, Sabanillas, barrio San José de Alajuela y en San José.

El objetivo de estas acciones es ubicar y detener a los presuntos responsables del crimen de Carvajal.

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Agustín Alonso Carvajal Benavides, de 34 años, fue asesinado a balazos en Aguas Zarcas de San Carlos. (Captura de redes sociales/Captura de redes sociales)

Además del apoyo de los agentes del SERT, la Policía Judicial voló un dron para asegurar la vivienda que allanaron en El Tambor de Alajuela. (Foto: Alonso T/Foto: La Nación)

Un crimen que estremeció a su familia

El asesinato de Carvajal Benavides fue descubierto la tarde del lunes 29 de diciembre del 2025, en Garabito de Aguas Zarcas, en San Carlos.

Fue su propia madre quien alertó a las autoridades tras encontrar una escena descrita como atroz dentro de la vivienda donde residía el empresario.

Tras el crimen, a la víctima le sustrajeron un vehículo de alta gama, el cual al parecer fue encontrado en San José.

Pese a los avances en la investigación, las autoridades aún no han detallado el móvil del ataque contra Carvajal Benavides, quien también se desempeñaba como informático y promotor de eventos, no descartan que se haya tratado de un robo.