OIJ revela imágenes que podrían ser claves para dar con asesinos de joven empresario

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló tres imágenes que podrían ser claves para dar con los asesinos del joven empresario Agustín Carvajal Benavides, de 34 años.

Se trata de imágenes que habrían sido captadas por cámaras de seguridad; en una de ellas se observa a un sujeto manejando una motocicleta roja. Este hombre vestía una camisa vino, un pantalón azul y tenis rojos.

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Las otras dos imágenes son de un vehículo negro que, en apariencia, se trataría de un Honda Civic. En dichas imágenes no se alcanza a ver cuántas personas viajaban en el vehículo.

El OIJ no descarta que la muerte del joven empresario se haya dado por un asalto. Foto Instagram. (Instagram/El OIJ no descarta que la muerte del joven empresario se haya dado por un asalto. Foto Instagram.)

El OIJ no reveló mayores detalles sobre esas fotografías, pero trascendió que, al parecer, se trataría de personas que habrían participado directamente en el homicidio del joven empresario.

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El homicidio de Carvajal salió a la luz la tarde del lunes 29 de diciembre del 2025, luego de que su propia madre alertara a las autoridades sobre la atroz escena que encontró en la casa en la que este se encontraba viviendo, en Garabito de Aguas Zarcas, San Carlos.

Estas fueron las imágenes reveladas por el OIJ. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

“De hecho a él me lo torturaron, porque yo lo encontré de rodillas y amarrado de pies y manos; tuvieron que haberlo torturado para que él hablara”, contó a La Teja doña Carmen Carvajal, madre del empresario.

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Según contó su madre, Agustín, quien era ingeniero en sistemas y socio de una empresa dedicada a la venta de tiquetes digitales para conciertos y otros espectáculos, tenía aproximadamente un año de haber regresado al país tras haber estado en México.

Si usted tiene información sobre este caso, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.