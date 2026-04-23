Mamá que falleció tras ser atropellada en el mismo sitio en el que murió su hijo anhelaba reencontrarse con él

Doña Yesenia Vargas Salazar cargaba con un profundo dolor en su corazón desde hace casi una década por la trágica muerte de su hijo, Luis Diego Moya Vargas, de 23 años, quien le fue arrebatado en un accidente de tránsito.

Por cosas del destino, el pasado jueves doña Yesenia, de 53 años, fue atropellada por un carro fuera de control a escasos metros del sitio donde había fallecido Luis Diego. Lamentablemente, ese atropello terminó costándole la vida al día siguiente.

En medio del enorme dolor que siente su familia, nuevamente golpeada por una tragedia en carretera, sus seres queridos encuentran un leve consuelo al pensar que doña Yesenia finalmente se reencontró con su amado hijo, a quien extrañaba día y noche.

“Mi familia no tiene ninguna duda de eso y yo espero que sea así, que a pesar de las condiciones, que a veces pueden ser demasiado injustas con una persona, yo francamente espero que eso se le haya dado a mi mamá, que a pesar de esto que fue algo que no tenía que pasar, que, al menos, ella tenga la oportunidad de estar reunida con mi hermano”, contó Jonathan Moya Vargas, hijo de doña Yesenia.

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Carro fuera de control

La tragedia ocurrió la mañana del pasado jueves en la comunidad de Caballo Blanco de Cartago, cuando doña Yesenia se encontraba en una parada de buses.

El accidente se habría originado cuando un vehículo perdió el control al pasar sobre una alcantarilla cuya tapa, aparentemente, fue robada. Eso provocó que el carro se saliera de la vía y terminara impactando a la señora.

Yesenia Vargas, señora que falleció por atropello en Cartago. (Cortesía/Yesenia Vargas, señora que falleció por atropello en Cartago.)

Tras la muerte de la señora trascendieron otras versiones que señalaban que la tapa no fue robada, sino que se encontraba muy hundida sobre la calle, causando un desnivel.

Por tratarse de una ruta nacional, La Teja contactó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para conocer su posición sobre lo sucedido, pero seguimos esperando respuesta.

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Velocidad habría mediado

Jonathan explicó que hasta el día de hoy no existe una versión oficial de cómo habría sucedido el accidente que le costó la vida a su mamá, pues las autoridades no se han acercado a su familia para brindarles algún tipo de información.

Lo que sí dejó claro Moya es que, según su opinión, en ese mortal accidente habría mediado algo más que la falta de una tapa de alcantarilla.

“Sí sé que la carretera no esta en buen estado en esa parte en específico, pero también hay un tema de velocidad importante, no puedo dar detalles que no tengo, pero por el tipo de situación y la consecuencia que tuvo, no puedo decir que fue solamente algo por infraestructura vial, la forma en cómo se venía manejando el carro pudo tener mucho que ver”.

En cuanto al conductor del carro involucrado, Moya dijo que hasta este momento no se ha acercado a su familia.

Iba para su trabajo

El día de la tragedia, doña Yesenia se encontraba en esa parada tal y como lo hacía a diario, pues ahí se subía al bus que la llevaba hasta San José. Posteriormente ella viajaba a Tibás, a una empresa donde labora como miscelánea.

“Yo le agradezco mucho a esa empresa, porque la hicieron sentir muy bien y cómoda, principalmente por el trato que le dieron, que fue muy humano”.

Yesenia Vargas, señora que falleció por atropello en Cartago. (Cortesía/Yesenia Vargas, señora que falleció por atropello en Cartago.)

En cuanto a cómo se enteró del accidente, Jonathan explicó que lo llamaron del hospital para comentarle lo que le había sucedido a su mamá.

“La doctora conversó conmigo y me explicó que en realidad el golpe fue muy fuerte. Yo tuve la oportunidad de verla, la doctora nos explicó un poco el contexto y nos dijo muy claramente que el diagnóstico no era favorable”.

Dolorosa coincidencia

La primera tragedia que tuvo que afrontar esta familia cartaginesa ocurrió el 13 de mayo del 2017, cuando un camión atropelló a Luis Diego, quien viajaba en bicicleta. Doña Yesenia nunca pudo reponerse de la trágica muerte de su hijo.

“Los dos casos fueron un arrebato, el segundo para nosotros y el primero principalmente para mi mamá, porque nosotros amamos a mi hermano, pero jamás podremos entender lo que fue para mi mamá, porque fue su hijo, y yo sé que para ella fue muy importante, era algo que la afectó hasta su último día.

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“Justamente el mes que viene se cumple el aniversario del fallecimiento de mi hermano y eso para ella siempre era un momento muy difícil”, comentó Jonathan.

Uno de los hijos de doña Yesenia también murió en un accidente cerca de donde los golpeó de nuevo la tragedia. Foto: Archivo LT (Cortesía/Cortesía)

Moya recordó a su mamá como una mujer muy noble, que amaba crear momentos bonitos para pasarlos junto a sus seres queridos. Además, la describió como una mujer honesta que siempre luchó por el bienestar de sus hijos.

“Sus amistades nos decían que nosotros sus hijos lo éramos todo para ella, por eso siempre se esforzó para que nunca nos faltara nada y yo puedo dar fe de que así fue”.

Jonathan destacó que en el corazón de su mamá había un lugar muy especial para la comunidad de Siquirres, pues ahí fue donde se crió. De hecho ella deseaba irse a vivir a un lugar similar a ese.

“Ella lo que quería era una casita en un espacio así, más tranquilo, lejos de este ruido”.