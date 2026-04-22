Colegio llora muerte de joven embarazada en accidente

El dolor embarga a quienes conocieron a Nancy Noelia Castro Rojas, la joven embarazada que el día de su cumpleaños en Guanacaste.

El CINDEA Bijagua despidió con profundo pesar a su estudiante con un sentido mensaje en redes sociales.

“Recordamos a Nancy con cariño, como una joven valiosa, cuya vida dejó huellas en nuestra comunidad educativa”, expresó el centro educativo donde también se unieron al duelo de su familia, amigos y compañeros.

Nancy Noelia Castro Rojas (Cindea Bijag/Cortesía)

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la joven era vecina de Bijagua de Upala. Además tenía aproximadamente cinco meses de embarazo, lo que hace aún más dolorosa la tragedia que hoy enluta a su comunidad.

El fatal accidente ocurrió la noche del martes sobre la ruta 1, un kilómetro al norte de la entrada hacia Upala, en sentido Liberia–Cañas. En apariencia, las dos motocicletas en las que viajaban cuatro personas fueron impactadas por detrás por un vehículo.

Debido a la fuerza del choque, Nancy falleció en el sitio, mientras que otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Enrique Baltodano Briceño.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales. Un hombre de apellido Segura, de 41 años, figura como sospechoso de conducir el vehículo involucrado y se encuentra a la orden de la Fiscalía.

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De acuerdo con versiones preliminares, la joven había compartido un rato celebrando su cumpleaños y se dirigía hacia su casa cuando ocurrió la tragedia.

Hoy, su nombre queda grabado no solo en el recuerdo de su familia, sino también en el corazón de una comunidad educativa que la describe como una joven llena de valor y esperanza.

“Que Dios abrace a su familia con su amor eterno”, posteó el colegio.