Señor asesinado en Heredia es el segundo gerente de empresa de tecnología ejecutado en cuestión de un año

En cuestión de poco más de un año, dos importantes gerentes de una reconocida empresa de tecnología y computación fueron ejecutados cruelmente por sicarios en la provincia de Heredia.

El caso más reciente ocurrió la mañana de este martes, cuando dos gatilleros en motocicleta acabaron con la vida de Héctor Benítez Martínez, de 56 años, quien era gerente corporativo de la empresa Extreme Tech, dedicada principalmente a la venta de componentes para computadoras.

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Al parecer, la víctima se dirigía hacia su trabajo. Foto Facebook. (Faceb/Al parecer, la víctima se dirigía hacia su trabajo. Foto Facebook.)

El atroz homicidio de Benítez reavivó un hecho muy similar ocurrido en marzo del año pasado, cuando Evaristo Alfaro Cordero, de 67 años, quien era el gerente financiero de Extreme Tech, fue ejecutado de la misma forma, por dos sicarios en motocicleta, cuando se encontraba dentro de su carro en Santa Bárbara de Heredia.

Volviendo al caso de Benítez, este miércoles, por medio de una publicación en su perfil de Facebook, la empresa Extreme Tech comunicó la muerte de su gerente.

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El gerente Evaristo Alfaro fue asesinado de forma similar en marzo del año pasado. (Cortesía/Cortesia)

“Con profundo pesar, queremos informarles sobre el fallecimiento de nuestro gerente corporativo, don Héctor Benítez Martínez. Don Héctor fue un líder ejemplar y un pilar fundamental en nuestra organización. Su dedicación, visión y compromiso dejaron una huella imborrable en nuestra empresa y en todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado”.

En cuanto al homicidio del gerente, el OIJ informó que este fue atacado a balazos por dos sicarios cuando salía de su casa en Santo Domingo de Heredia. Al parecer, los asesinos aprovecharon que el señor iba a cerrar un portón para desatar una lluvia de disparos en su contra.

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De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer cuál sería el móvil detrás del homicidio de Benítez; tampoco han informado si los homicidios de ambos gerentes podrían estar relacionados.