Sucesos

Gerente de empresa de tecnología sería a víctima de homicidio ocurrido a plena luz del día

El hombre falleció dentro de su propio vehículo

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Por Adrián Galeano Calvo

El hombre que fue asesinado por dos sicarios en Heredia, a plena luz del día, sería el gerente de una empresa de tecnología.

Es la información que ha trascendido con relación al crimen ocurrido a eso de las 7:10 a.m. de este martes en San Pablo de Heredia, específicamente en la comunidad de la Puebla.

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De forma extraoficial, se dio a conocer que la víctima de este crimen sería un extranjero apellidado Benítez, de 56 años, quien supuestamente sería gerente en una empresa de tecnología y computación.

En cuanto a cómo ocurrieron los hechos, la información que manejan las autoridades señala que, al parecer, el ataque habría sido cometido por dos sujetos en motocicleta.

Al parecer, la víctima se dirigía hacia su trabajo. Foto Facebook.
Al parecer, la víctima se dirigía hacia su trabajo. Foto Facebook. (Faceb/Al parecer, la víctima se dirigía hacia su trabajo. Foto Facebook.)

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“Según el incidente, el ahora fallecido iba a sacar el vehículo y unos sujetos pasaron en motocicleta y le dispararon. El ofendido se encontraba fuera del vehículo, pero dentro de su casa”, informó una fuente cercana al caso.

Al parecer, los sicarios aprovecharon que Benítez se disponía a cerrar el portón de su casa, fue en ese momento que le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte.

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Las autoridades revelaron que no muy lejos del lugar donde ocurrió el ataque, encontraron una motocicleta abandonada, que se presume que habría sido la que los sicarios usaron en el crimen.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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