Sucesos

Tragedia en la carretera: motociclista muere en Sierpe

El accidente ocurrió en La Picola, el hombre fue declarado sin vida en el sitio por los cuerpos de emergencia

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Por Silvia Coto

Un hombre perdió la vida la noche de este martes tras sufrir un accidente de tránsito en La Picola, en Sierpe de Osa, Puntarenas.

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El hombre falleció luego de chocar contra un poste. (Cruz Roja/Cortesía)

El hecho se reportó a las 8:18 p.m., cuando, por razones que aún no están claras, el motociclista colisionó contra un poste. A la llegada de los cuerpos de emergencia, el hombre ya no presentaba signos de vida en la escena.

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La emergencia fue atendida por una unidad de soporte básico.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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