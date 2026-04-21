Tragedia en la carretera: motociclista muere en Sierpe

Un hombre perdió la vida la noche de este martes tras sufrir un accidente de tránsito en La Picola, en Sierpe de Osa, Puntarenas.
El hecho se reportó a las 8:18 p.m., cuando, por razones que aún no están claras, el motociclista colisionó contra un poste. A la llegada de los cuerpos de emergencia, el hombre ya no presentaba signos de vida en la escena.
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La emergencia fue atendida por una unidad de soporte básico.
Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.