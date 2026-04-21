Mujer perdió a su hija trágicamente en Costa Rica y hoy quiere ayudarle familias en duelo a sanar

Lo que empezó como una de las experiencias más dolorosas de su vida, hoy se ha convertido en una misión para acompañar a otros. Laura Castro, una madre colombiana que perdió tragicamenten a su hija en Costa Rica, através de su historia apoya a personas que atraviesan procesos de duelo.

Laura es conocida en TikTok y otras redes sociales con la cuenta “Veritax 2”, ella comparte cómo vive su duelo desde el amor y el recuerdo hacia su hija, Laura Sofía Reyes Castro, de 18 años.

Laura Castro ha tenido que aprender a vivir luego del dolor de perder a Laura Sofía Reyes Castro, su hija mayor (cortesía/cortesía)

Sus publicaciones han conectado con miles de personas que encuentran en sus palabras consuelo y comprensión, incluso cuando responde a preguntas difíciles sobre la pérdida.

Con el tiempo, Laura decidió transformar el dolor en una herramienta para ayudar a otros. Hoy es acompañante de duelo y autora del libro: 21 verdades sobre la muerte que te sirven para la vida.

Laura Sofía Reyes Castro falleció en una tragedia en Costa Rica (cortesía/cortesía)

Su próxima charla-taller gratuita esta dirigida a adultos que atraviesan distintos tipos de duelo. Aunque muchas de las personas que asisten han perdido a un ser querido, especialmente hijos, Laura recalca que puede asistir quién este sufriendo por una pérdida.

“El dolor no llega solamente como un castigo, también es portador de información, de oportunidades que nos permiten sanar, mirar hacia adentro y elegir la vida que queremos tener”, explica.

La actividad se realizará el próximo 30 de abril a las 6 de la tarde en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. La entrada es gratuita pero el cupo es limitado.

Durante el encuentro, los asistentes participarán en espacios de reflexión guiados, con preguntas y ejercicios que forman parte de una experiencia más cercana a un taller que a una charla tradicional.

Laura Castro acompañante de duelo dará una charla en Costa Rica donde su hija murió tragicamente (Laura /Laura Castro)

La vida de esta familia cambió en el 2022. Laura Sofía se había graduado del colegio en Colombia y, como parte de una tradición, soñaba con realizar un viaje. Su amor por las tortugas la llevó a Costa Rica, donde encontró la oportunidad de hacer un voluntariado en Barra del Pacuare, en Siquirres de Limón.

Laura Sofía Reyes Castro falleció ahogada en Pacuare donde hizo un voluntariado con tortugas. (cortesía/cortesía)

Llegó el 17 de junio y, durante varios días, disfrutó de una experiencia que compartía con su madre a través de fotos, videos y llamadas. Sin embargo, el 27 de junio ocurrió la tragedia.

Ese día, Laura Sofía ingresó al mar junto a otros dos voluntarios. Lo que parecía un momento de diversión cerca de la orilla cambió en segundos cuando una corriente los arrastró.

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“Su amiga alemana alcanzó a salir y pidió ayuda; Laura Sofía quedó con un amigo inglés, quien la trató de salvar, pero ella se le soltó en algún momento. A él lo rescataron, pero mi niña llegó flotando sola a la orilla… ya estaba ahogada”, relató Laura.

Desde entonces, el dolor ha sido constante. “Puedo decir que es un dolor que supera lo físico, lo emocional, supera cualquier cosa que yo haya vivido antes”, expresó.

Tiempo atrás Laura y su hija menor vinieron a Costa Rica para reencontrarse con el lugar donde su hija vivió sus últimos días, pero también donde fue muy feliz.

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Hoy, desde su historia, busca acompañar a otros en uno de los procesos más difíciles de la vida: aprender a seguir adelante cuando el dolor parece no tener fin.

Para reserva un espacio puede hacer clic en este aquí.

El objetivo de Laura es la charla pero si alguien deseara comprar su libro ella solo traerá unos cuántos por encargo.