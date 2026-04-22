Tras ráfagas de disparos, Policía incauta AK-47 y armas en Alajuelita

La Fuerza Pública logró decomisar un fusil de asalto tipo AK-47 y dos pistolas después de una balacera en barrios Los Pinos en Alajuelita.

Los hechos ocurrieron a la 1:22 a. m. de este miércoles cuando oficiales que realizaban patrullajes preventivos escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes de dicho asentamiento.

De inmediato, los policías se desplazaron al sitio y empezaron a tratar de identificar de dónde venían los disparos. En ese momento, al menos seis sujetos emprendieron la huida al percatarse de la presencia policial.

La policía ubicó las armas tiradas en Alajuelita (Cortesía/cortesía)

Los oficiales les dieron seguimiento y lograron alcanzarlos; sin embargo, ninguno portaba objetos sospechosos.

Según las autoridades, los individuos habrían lanzado las evidencias durante la fuga para evitar que los oficiales pudieran detenerlos.

Tras una revisión en las cercanías, los agentes ubicaron un fusil AK-47 con dos cargadores y 50 municiones calibre 7.62. Además, hallaron dos pistolas calibre 9 milímetros, cada una con su respectivo cargador y cuatro municiones.

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Los hombres aseguraron no saber nada del hallazgo de esas armas y pese a no ser detenidos, sí los identificaron.

Las armas fueron remitidas a las autoridades judiciales para el debido proceso, mientras la Fuerza Pública mantiene operativos en la zona con el fin de reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos.

Estos días los vecinos de dicha comunidad aseguran que han escuchado y visto un helicóptero de la Policía sobre volar la zona.