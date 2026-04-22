OIJ allana hotel y detiene a reconocido empresario que habría trabajado para Pecho de Rata

Un conocido empresario fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de liderar una supuesta banda dedicada a la venta de droga y legitimación de capitales. Según la autoridades, el hombre también habría estado ligado, en determinado momento, a Edwin López, alias Pecho de Rata.

Se trata de un empresario apellidado Vaz, quien fue detenido este martes por los agentes judiciales. Como parte del operativo, el OIJ allanó este miércoles un hotel que le pertenecería al sospechoso, ubicado en Cahuita, en Talamanca de Limón.

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El OIJ realizó seis allanamientos para desmantelar el supuesto grupo narco. (OIJ/El OIJ realizó seis allanamientos para desmantelar el supuesto grupo narco.)

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que además allanaron cuatro viviendas y una empresa dedicada a la venta de prefabricados de concreto, que también sería propiedad de Vaz.

“Esto es un trabajo muy importante que inició ayer con la detención del cabecilla, que es un hombre de apellido Vaz; también es importante indicar que esta estructura era parte del grupo de alias Pecho de Rata, que luego de que esta persona fue detenida, el grupo se separó y empezaron a operar independientemente”, destacó Soto.

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Además del empresario, otras cuatro personas han sido detenidas, específicamente tres hombres y una mujer. Al parecer, varios de ellos serían familiares muy cercanos de Vaz.

Los agentes encontraron este paquete de aparente droga. (OIJ/El OIJ realizó seis allanamientos para desmantelar el supuesto grupo narco.)

La investigación contra este grupo inició hace aproximadamente un año y, según el OIJ, la organización apuntaba a crecer aún más en la zona de Limón.

“Este grupo en particular tenía el control de la venta de drogas en el sector de Cahuita, además de legitimación de capitales que presuntamente realizaban desde locales comerciales como el hotel y la empresa de prefabricado de concreto”, añadió Soto.

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La Policía Judicial indicó que los allanamientos se mantienen en proceso, por lo que no tienen detalles sobre lo decomisado, pero de forma preliminar se habla de que podrían decomisar bienes muy valiosos como vehículos de alta gama.