Señora se despertó por ruido de balas, la balacera era en su casa y lamentablemente el desenlace fue doloroso

El terror se apoderó de una vivienda en Llano Grande de Cartago cuando varios sujetos armados irrumpieron y dispararon, hiriendo a una mujer de 57 años.

La víctima de apellido Piedra, resultó herida de bala y necesitó atención médica.

De acuerdo con el OIJ, la agresión fue reportada a las 2:40 a. m. de este jueves 23 de abril.

Según detalló la oficina de prensa judicial, la víctima se encontraba dentro del inmueble cuando varios sujetos irrumpieron en el lugar.

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La agresión ocurrió en Llano Grande, durante la madrugada de este jueves. Foto: Ilustrativa GN

“En determinado momento ingresaron cuatro individuos y, al notar que había personas dentro de la vivienda, uno de estos sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones”, indicaron.

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Uno de los proyectiles impactó a la mujer en la pierna izquierda, provocándole la herida.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del sitio.

La víctima fue trasladada a un centro médico para recibir atención, mientras agentes del OIJ mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias de este violento hecho.