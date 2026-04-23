Señora se despertó por ruido de balas, la balacera era en su casa y lamentablemente el desenlace fue doloroso

El terror se apoderó de una vivienda en Llano Grande de Cartago cuando varios sujetos armados irrumpieron y dispararon, hiriendo a una mujer de 57 años.
La víctima de apellido Piedra, resultó herida de bala y necesitó atención médica.
De acuerdo con el OIJ, la agresión fue reportada a las 2:40 a. m. de este jueves 23 de abril.
Según detalló la oficina de prensa judicial, la víctima se encontraba dentro del inmueble cuando varios sujetos irrumpieron en el lugar.
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“En determinado momento ingresaron cuatro individuos y, al notar que había personas dentro de la vivienda, uno de estos sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones”, indicaron.
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Uno de los proyectiles impactó a la mujer en la pierna izquierda, provocándole la herida.
Tras el ataque, los sospechosos huyeron del sitio.
La víctima fue trasladada a un centro médico para recibir atención, mientras agentes del OIJ mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias de este violento hecho.