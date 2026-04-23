Sucesos

Señora se despertó por ruido de balas, la balacera era en su casa y lamentablemente el desenlace fue doloroso

La agresión ocurrió en Llano Grande, durante la madrugada de este jueves

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

El terror se apoderó de una vivienda en Llano Grande de Cartago cuando varios sujetos armados irrumpieron y dispararon, hiriendo a una mujer de 57 años.

La víctima de apellido Piedra, resultó herida de bala y necesitó atención médica.

De acuerdo con el OIJ, la agresión fue reportada a las 2:40 a. m. de este jueves 23 de abril.

Según detalló la oficina de prensa judicial, la víctima se encontraba dentro del inmueble cuando varios sujetos irrumpieron en el lugar.

LEA MÁS: Familia de Junieysis Merlo prepara un homenaje muy especial en fecha que ella anhelaba con ilusión

La agresión ocurrió en Llano Grande, durante la madrugada de este jueves. Foto: Ilustrativa GN

“En determinado momento ingresaron cuatro individuos y, al notar que había personas dentro de la vivienda, uno de estos sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones”, indicaron.

LEA MÁS: Mamá que falleció tras ser atropellada en el mismo sitio en el que murió su hijo anhelaba reencontrarse con él

Uno de los proyectiles impactó a la mujer en la pierna izquierda, provocándole la herida.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del sitio.

La víctima fue trasladada a un centro médico para recibir atención, mientras agentes del OIJ mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias de este violento hecho.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mujer baleada en Llano Grande Cartagobaleadaataque dentro de casa
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.