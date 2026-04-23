Familia de Junieysis Merlo prepara un homenaje muy especial en fecha que ella anhelaba con ilusión

Junieysis Merlo Espinoza esperaba con ansias el 29 de abril del 2026 porque cumpliría sus 30 años, tenía planeada su propia celebración y a su familia en Nicaragua les dijo que les realizaría una videollamada.

Sus planes fueron destruidos; sin embargo, su familia busca cómo honrar su memoria.

La joven había organizado una cena para compartir con sus hijas y amistades, mientras que sus seres queridos en Nicaragua esperaban acompañarla a la distancia en una fecha tan especial.

Pero ese momento nunca llegó.

LEA MÁS: Junieysis Merlo también tenía un hijo 10 años y su reacción al enterarse de lo sucedido es degarradora

captura (Junieysis Merlo/Junieysis Merlo)

Junieysis fue víctima de un atroz ataque: fue estrangulada y enterrada a unos 150 metros de la vivienda donde residía, en el condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana, San José.

Un homenaje lleno de amor

Pese al dolor, su familia no dejará pasar la fecha y prepara un homenaje para recordarla.

Así lo expresó su hermano, Ariel Merlo, quien detalló que buscan hacer algo significativo en honor a lo que ella había imaginado.

“Vamos a organizar algo bonito para recordarla, ella planeaba hacer una cena con las niñas y las amistades que tenía, pero lamentablemente le quitaron la vida y nosotros vamos a tratar de hacerle algo significativo. Queremos comprar los números de los años que ella iba a cumplir, adornarlo con cortinas y una foto de ella; aún nos estamos poniendo de acuerdo en la familia”, manifestó.

Un crimen que conmocionó

Junieysis fue estrangulada el pasado 31 de marzo. Su cuerpo fue enterrado y hallado el jueves 9 de abril en el mismo condominio donde vivía.

Por este caso figura como sospechoso su expareja, un hombre de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años.