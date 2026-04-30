Fabricio Alvarado tomó una decisión que sacude aún más la polémica por la ausencia de diputados para su sanción

Fabricio Alvarado, excandidato presidencial y diputado de Nueva República, tomó una decisión tan solo unos días después de que la Asamblea Legislativa no pudiera votar la sanción en su contra por acoso sexual por falta de cuórum.

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La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que el diputado salió del país este jueves 30 de abril.

Se desconoce el destino al que se dirigía Fabricio Alvarado. Le consultamos al diputado por qué salió del país, pero estamos a la espera de su respuesta.

Fabricio Alvarado salió del país este jueves 30 de abril, según Migración. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Esta salida del país ocurre mientras el diputado está metido en un problemón debido a las denuncias de acoso sexual, por parte de la exdiputada Marolin Azofeifa.

Aunque el diputado no fue sancionado en la Asamblea Legislativa, también enfrenta esta denuncia en la vía penal.

Alvarado también cuenta con denuncias en su contra por presunto abuso sexual contra dos mujeres, una de ellas la joven Alicia Castillo.

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Sin cuórum en el plenario

Los diputados debían votar en el plenario el lunes una posible sanción contra Fabricio Alvarado; sin embargo, no hubo cuórum, pues solo estaban presentes 34 diputados.

La votación se pasó para el martes, pero sucedió la misma situación. Faltaron 22 diputados, entre ellos la bancada oficialista, algunos del Partido Unidad Social Cristiana, los independientes Gilberth Jiménez y Leslye Bojorges, así como los legisladores de Nueva República.

El lunes 27 ni el martes 28 de abril hubo quórum, por lo que no se pudo votar por la posible sanción contra Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se necesitaban al menos 38 legisladores en el plenario para realizar la votación. Al no alcanzar esta cantidad requerida, la actual Asamblea Legislativa se quedó sin poder tomar una decisión sobre la sanción del diputado de Nueva República.

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