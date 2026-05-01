Este es el fuerte mensaje de Fabricio Alvarado por denuncias de acoso antes de perder su inmunidad

Fabricio Alvarado, excandidato presidencial y diputado de Nueva República, compartió un mensaje en su último día con inmunidad legislativa.

Este jueves, Alvarado salió del país, días después de que la Asamblea Legislativa no lograra votar una sanción en su contra por presunto acoso sexual, debido a la falta de cuórum.

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En su pronunciamiento, destacó su labor durante los últimos cuatro años, haciendo énfasis en los principios, valores y proyectos impulsados durante su gestión como legislador.

Fabricio Alvarado compartió un video en sus redes. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Respuesta a las denuncias

El político también se refirió a las acusaciones en su contra presentadas por la exdiputada Marolin Azofeifa, dejando claro que enfrentará el proceso en instancias judiciales.

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“En lo que viene, será donde corresponde, en los tribunales, donde me defenderé y demostraré la verdad ante autoridades judiciales y no en el circo político que han querido montar en mi contra”, detalló.

Cierre de etapa y próximos pasos

Alvarado aseguró que esta etapa llega a su fin, pero que deja un legado en su trayectoria política. Asimismo, agradeció a su familia, compañeros, asesores y personas cercanas por el respaldo recibido durante su paso por la Asamblea.

También pidió oraciones para la nueva presidenta, Laura Fernández, y los diputados entrantes.