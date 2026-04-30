Diputado del PUSC renuncia al partido con carta en la que no tuvo misericordia con Juan Carlos Hidalgo

Un diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) renunció a la agrupación política por medio de una carta en la que le da durísimo a Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial.

Carlos Andrés Robles deja el partido solo días después de que el PUSC expulsara a los también legisladores Horacio Alvarado y Melina Ajoy por haber desobedecido al votar en contra de levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves en setiembre pasado.

Carlos Andrés Robles renunció al PUSC y le tiró durísimo a Juan Carlos Hidalgo. (Archivo)

Robles también era investigado por el mismo hecho, pero renunció antes de que se determinara si él también sería expulsado.

“Desde hace más de cuatro décadas fui formado en los principios socialcristianos, nunca he militado en otro partido político que no sea la Unidad Social Cristiana, es por eso que hoy me duele la situación en la que el señor Juan Carlos Hidalgo Bogantes y su grupo de cómplices han metido a nuestro amado partido.

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“El señor Hidalgo llegó hace pocos años al PUSC, luego de su paso por el Instituto Liberal Cato, el Movimiento Libertario y después de haber fundado el Partido Liberal Progresista, siendo innegable su origen totalmente liberal y nada socialcristiano. Aun así, los socialcristianos lo recibimos con la generosidad, pluralismo y apertura que nos caracteriza; le dimos la oportunidad de ser militante, candidato a diputado, candidato presidencial y presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional”, dijo Robles en la carta.

El legislador culpa a Juan Carlos Hidalgo del fracaso en las pasadas elecciones. (Rafael Pacheco)

Lo acusa de manipulador

El diputado dice que Hidalgo, lejos de agradecer y aprovechar la oportunidad para fortalecer el partido, se ha dedicado a perseguir a quienes piensan diferente a él.

“Se ha dedicado a expulsar de nuestra querida agrupación a quienes a él se le antoja, a señalar y maltratar a auténticos socialcristianos que le han dado su vida al Partido Unidad Social Cristiana, y a destruir la familia socialcristiana, haciendo el partido lo suficientemente pequeño para poderlo manipular a su gusto y antojo. Siendo que ello nos llevó al más grande de los fracasos electorales en las pasadas elecciones.

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“Ante el contundente fracaso electoral de sus candidaturas, Hidalgo Bogantes, como buen narcisista, lejos de recapacitar y tratar de recomponer el daño que ha hecho, mostrando su característica falta de humildad, se ha dedicado a tratar de invisibilizar que ha sido el candidato presidencial más incompetente en la historia socialcristiana. En su lugar se ha dedicado a buscar culpables en la fracción socialcristiana, sometiendo e instrumentalizando para ello a la institucionalidad del PUSC”, agrega la carta.

Robles de convirtió en aliado del gobierno de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco)

Prefiere hacerse a un lado

El legislador dice que, ante esos acontecimientos y debido a la expulsión reciente de los otros dos diputados, da un paso al lado y renuncia de forma irrevocable al partido.

“Espero que algún día los verdaderos socialcristianos retomen el Partido Unidad Social Cristiana y saquen los mercaderes del templo; quizás ese día el PUSC vuelva a ser la Ccasa de los socialcristianos y muchos podamos regresar”, agregó Robles.