Politólogo despedaza el informe de labores del Rodrigo Chaves y dice lo que muchos no se atreven

Rodrigo Chaves presentó este lunes 4 de mayo su cuarto y último informe de labores en la Asamblea Legislativa; sin embargo, la realidad que muestra el mandatario es muy distinta a la que vive el país.

Así lo asegura el politólogo Gustavo Araya, quien explica que el informe de labores de Chaves es retórico y oculta los problemas que enfrentan los costarricenses todos los días.

Rodrigo Chaves no incluyó en su informe de labores los problemas que más le inquietan a los costarricenses. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El experto dice que el mandatario se esmera en pintar un país en el que todo funciona bien y oculta, por ejemplo, el montón de casos de corrupción que se destaparon durante su gestión.

“En gobiernos anteriores había casos de corrupción, pero pocos; en cambio, en la administración de Chaves tenemos el caso pista oscura, el caso barrenador, BCIE cariñitos, el tema del 5G con el ICE, de sobrepago a una empresa transnacional.

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“Tenemos casos que han sido sonados en el Sinart, en el INS, en Recope, en Racsa, también en instituciones como el PANI, pero esa parte la omite, la calla el informe de gobierno, no dice absolutamente nada. También calla sobre los casos de presunta corrupción contra una veintena de diputaciones que están hoy en Asamblea Legislativa y con varias presidencias ejecutivas, con el propio mandatario, en cantidades nunca antes vistas”, señala el politólogo.

Ignoró la terrible ola de violencia que vive el país. (Rafael Pacheco)

Ignora la realidad que atormenta a la gente

El experto señala que el informe del mandatario no solo oculta los casos de presunta corrupción de su gobierno, sino datos dolorosos con los que tienen que vivir los costarricenses a diario.

“Hay un silencio, digamos, ensordecedor sobre situaciones en el ICE, en la Caja, en el INS, del tema de la educación, las ayudas del IMAS donde se redujeron presupuestos abruptamente de manera nunca antes vista, con un deterioro institucional muy grande, pero que el gobierno simplemente lo pasa por alto.

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“No dice nada de la cantidad histórica de homicidios que alcanzó Costa Rica con esta administración. Calla ante señalamientos en donde hay un video del propio Celso Gamboa en el que dice que este gobierno le permite pasar droga a través del país. No dice nada del cierre de Guardacostas en bahía de Drake, no dice nada del retiro de la Policía de Control de Drogas, no dice nada de haber tenido empacados y guardados los famosos escáneres, etcétera".

El politólogo Gustavo Araya desarmó el informe del mandatario. (Archivo)

Peleas en lugar de acciones

Araya señala que, según su criterio, Rodrigo Chaves no supo administrar el país y se preocupó más por dar peleas, en lugar de buscar soluciones a los problemas nacionales.

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“En el último discurso Chaves calla ante la situación del narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, calla sobre el tema de que le negó los fondos al OIJ de manera reiterada, calla sobre los ataques que le hizo al Poder Judicial, a los magistrados, calla el ataque que ha hecho contra el Tribunal Supremo de Elecciones, calla sobre el ataque que le hizo a la Asamblea Legislativa y, aunque muchas personas puedan estar de acuerdo con estos ataques, lo cierto del caso es que nada de eso, en lo absoluto, ningún ataque hecho a la Asamblea Legislativa a la Corte Suprema de Justicia o a ninguna persona, ni siquiera la Fiscalía o a la Contraloría General de la República, terminó siendo una política pública, terminó siendo un solo expediente en la Asamblea Legislativa para mejorar.

“Hizo uso retórico de la información cuando en realidad el país se está cayendo a pedazos, y no es que venía bien; ya venía mal de administraciones anteriores, pero durante esta administración ha sido mucho peor”, manifestó el politólogo.