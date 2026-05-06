¿Le hace daño al vehículo pasar de la gasolina regular a la súper ahora que esta será más barata?

El ajuste en el precio de los combustibles, que empezará a regir a partir de este jueves 7 de mayo, hará que la gasolina regular esté más cara que la súper, algo nada común.

El litro de la gasolina regular pasará de ¢628 a ¢748 (¢120 más), mientras que el litro de la gasolina súper pasará de ¢632 a ¢733 (¢101 más).

A partir de este jueves la gasolina regular será más cara que la súper. (Archivo)

A raíz de eso, muchos conductores que acostumbran usar la gasolina regular están pensando en pasarse a la súper para no pagar tanto, pero existe la duda de si podría pasarle algo al carro por el cambio.

No es la primera vez que se da el extraño hecho de que la gasolina súper quede más barata que la regular. Se debe a los precios base de las compras hechas por Recope en determinado momento.

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La última vez que se había dado ese fenómeno, conversamos con el mecánico Gary Naranjo para ver si hay riesgo al pasarse de una gasolina a otra y él nos explicó que no hay ningún problema, más bien es mejor.

“La gasolina súper tiene un mejor octanaje, por lo que el combustible se quema de manera más eficiente; la explosión en el cilindro es mucho más controlada y eso ayuda al vehículo para que el funcionamiento del motor sea mejor. Además, la gasolina súper es más limpia que la regular, eso también beneficia al carro”, manifestó.

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No tenga miedo de cambiarse de la gasolina regular a la súper. (Rafael Pacheco)

Para entender mejor esto, le contamos que el octanaje es la capacidad que tiene un combustible para comprimirse sin explotar. En el cilindro de todo carro ocurre una explosión controlada y, dependiendo de la capacidad de comprensión del combustible, así será la eficacia del motor.

Cuanto más elevado sea el octanaje de una gasolina, mayor capacidad tendrá para soportar la compresión que se produce en el interior de los cilindros; la combustión se producirá con mayor suavidad y de una manera más eficiente.