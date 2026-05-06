Corra a llenar el tanque de gasolina porque en pocas horas se viene un garrotazo

Si usted tiene carro o moto, trate de ir hoy mismo a llenar el tanque porque este jueves los combustibles amanecerán mucho más caros.

Este miércoles salió publicado en el diario oficial La Gaceta el cambio en los precios de los combustibles y, de verdad, que será un garrotazo para el bolsillo. La ley establece que este tipo de cambios rige a partir del día siguiente de la publicación.

Se viene un gran aumento en el precio de los combustibles. (Rafael Pacheco)

Según los cambios aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los nuevos precios de los combustibles serán los siguientes:

- El litro del diésel pasará de ¢565 a ¢716; es decir, ¢151 más.

- El litro de la gasolina regular pasará de ¢628 a ¢748 (¢120 más).

- El litro de la gasolina súper pasará de ¢632 a ¢733 (¢101 más).

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Para un tanque promedio de 50 litros, hasta ahora llenar el tanque salía en ¢28.250, pero ahora costará ¢35.800.

En el caso de la gasolina regular, llenar el tanque salía en ¢31.400 y ahora tendrá que desembolsar ¢37.400.

Para la súper, si llenaba el tanque con ¢31.600, ahora le saldrá en ¢36.650.

Los nuevos precios aplicarán desde este jueves 7 de mayo. (Rafael Pacheco)

La gasolina súper está más barata que la regular

La última vez que se había dado esta situación, habíamos conversado con el mecánico Gary Naranjo y él nos explicó que no hay ningún problema en pasarse de la gasolina regular a la súper; más bien es mejor.

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“La gasolina súper tiene un mejor octanaje, por lo que el combustible se quema de manera más eficiente. La explosión en el cilindro es mucho más controlada y eso ayuda al vehículo para que el funcionamiento del motor sea mejor. Además, la gasolina súper es más limpia que la regular, eso también beneficia al carro”, manifestó.

Para entender mejor esto, le contamos que el octanaje es la capacidad que tiene un combustible para comprimirse sin explotar. En el cilindro de todo carro ocurre una explosión controlada y, dependiendo de la capacidad de comprensión del combustible, así será la eficacia del motor.

La guerra entre Irán e Israel está causando efectos en el precio del petróleo. (Rafael Pacheco)

Cuanto más elevado sea el octanaje de una gasolina, mayor capacidad tendrá para soportar la compresión que se produce en el interior de los cilindros; la combustión se producirá con mayor suavidad y de una manera más eficiente.