Exdiputada del PLN será la presidente del Inamu ¿cómo fue su acercamiento con Laura Fernández?

Una de las sorpresas del gabinete de Laura Fernández fue el nombramiento de una exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN) como la próxima presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Carolina Delgado dejó la curul el pasado 30 de abril y ya este martes Laura Fernández la anunció dentro de su equipo de trabajo.

Carolina Delgado fue diputada del PLN y ahora será la presidenta del Inamu. (Rafael Pacheco)

Durante su diputación, Delgado tuvo momentos polémicos, ya que en muchos temas se desmarcó de la posición del PLN; sin embargo, a pesar de las diferencias de criterios, fue precandidata presidencial con esa agrupación en las pasadas elecciones.

Luego de que Álvaro Ramos fuera elegido como el candidato presidencial, Carolina se alejó aún más del PLN y se vio más cercana al oficialismo. Ella fue una de las legisladoras que votó en contra de levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves en las dos ocasiones.

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¿Cómo fue su acercamiento con Laura Fernández?

La Teja conversó con Delgado sobre su nuevo reto al frente del Inamu y sobre cómo fue su acercamiento con Laura Fernández, pero prefirió no ahondar en ese tema.

“Realmente, fue muy reciente el acercamiento, prácticamente saliendo de la diputación”, comentó la exlegisladora.

“¿Usted se acercó a doña Laura Fernández o ella se acercó a usted?”, le consultamos.

“Fue un acercamiento mutuo”, respondió.

Delgado dice que los primeros 100 de gobierno serán fundamentales para evaluar el Inamu. (Rafael Pacheco)

Carolina llega al Inamu en un momento crítico para las mujeres por la violencia que viven muchas de ellas.

Según datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, en el 2022 se dieron 26 femicidios; en el 2023 fueron 34; en el 2024 la dolorosa cifra subió a 44 femicidios y en el 2025 se registraron 36. En lo que va del 2026 ya se han dado 10.

“Los femicidios nos preocupan, pero nos preocupa mucho porque no solamente pasa por el Inamu, pasa por la coordinación con las diferentes instituciones, incluidos los diferentes ministerios y el Poder Judicial", explicó.

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100 días para definir el rumbo del Inamu

Delgado dice que los primeros 100 días de gobierno le servirán a ella para hacer una valoración de cómo está la institución, de las cosas que hay que mejorar y así establecer prioridades.

Mientras estuvo en el Congreso tuvo posiciones contrarias al PLN. (Asamblea Legislativa)

“En estos primeros 100 días vamos a trabajar fuertemente para lograr entender cuál es el rumbo que tenemos que llevar estos cuatro años”, manifestó.

La exlegisladora enfatizó que ella piensa tomar acciones no solo en procura de reducir la violencia contra las mujeres, sino también en darles más recursos financieros, más oportunidades, ya que eso les daría herramientas para salir adelante.