Gabinete de Laura Fernández deja ver cómo serán los próximos cuatros en el país

La conformación del gabinete de Laura Fernández deja ver cómo serán los próximos cuatro años en el país.

Así lo explica el politólogo y sociólogo Francisco Barahona, quien señala que la mayor parte del equipo de trabajo de Fernández se mantiene del gobierno de Rodrigo Chaves.

“El primer elemento a destacar es que la mayor parte del gabinete se mantiene; eso es prueba absoluta de que efectivamente es el gabinete del continuismo.

El gobierno de Laura Fernández no tendrá mayores cambios políticos. (Rafael Pacheco)

“El segundo elemento que advierte que todo seguirá por el mismo camino es la presencia de Rodrigo Chaves en el gobierno de Laura Fernández, ahora como ministro de Hacienda y ministro de Presidencia; ojo que puede llegar a tener más poder que la misma presidenta de la República”, dijo el experto.

Debido a eso, Barahona dice que Laura Fernández tendrá que marcar bien la cancha para demostrar que ella será quien tome las decisiones y no Rodrigo Chaves.

LEA MÁS: Este es el puesto que tendrá Pilar Cisneros en el gobierno de Laura Fernández

No habrá cambios en lo político

El politólogo argumenta que, por la línea que se ha visto desde que Fernández fue electa como presidenta, no se pueden esperar grandes cambios en lo político y en la forma de gobernar.

“El tercer elemento a tomar en cuenta es que no habrá cambios en el accionar político nacional porque cerca del 80% del personal de Casa Presidencial, de todos los ministerios, del Poder Ejecutivo y de las instituciones se mantiene. Ahí no va a haber cambios”, manifestó.

Dijo además que la presidenta deberá, de alguna manera, ganarse la lealtad de los funcionarios que después del 8 de mayo sigan viendo a Rodrigo Chaves como el presidente de la República.

LEA MÁS: Este es el gabinete completo de Laura Fernández (hay sorpresas)

Muchos funcionarios van a querer mantener la lealtad con Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco)

“La inercia política hace muchas veces que las lealtades sigan reforzando el poder de Chaves. Esas lealtades se mantienen porque la mayoría del equipo continúa; el ministro de Cultura continúa, por ejemplo, el de Transportes, la presidenta de la Caja, y así la mayoría”, detalló.

Diputados seguirán la línea del gobierno

Otro motivo por el que Barahona piensa que no habrá mayor cambio en la línea de trabajo del Poder Ejecutivo es porque ahora tendrán un gran apoyo desde el Poder Legislativo, con los 31 diputados que obtuvieron.

“De esos 31 diputados no pareciera que ninguno destaque, salvo el jefe de fracción, que es Nogui Acosta y que además es muy cercano con Rodrigo Chaves.

“Las intenciones de Chaves son claras y son compartidas por Fernández. Él ha dicho que lo único que no tiene el gobierno es el Poder Judicial y que lucharán por él. Por esa razón los exdiputados del oficialismo se negaron a elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, ellos querían que el trámite quedara para esta nueva Asamblea Legislativa”, agregó politólogo.

Barahona dice que lo más probable es que esa prioridad también se mantenga y que haya continuidad en esa tarea, sin embargo, piensa que no sería bueno para el país que el gobierno concentre la fuerza de los tres Poderes de la República porque siente que sería el fin de la democracia en el país.